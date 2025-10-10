Wall Street retrocede en el décimo día del cierre de gobierno de EU

Los tres principales índices de Wall Street retroceden la mañana de este viernes, después de una apertura positiva. El mercado perfila descensos esta semana, sin señales de avance en las negociaciones presupuestarias que han mantenido paralizado el gobierno por 10 días.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, baja 0.28% hasta 46,229.33 unidades, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, cede 0.54% a 6,698.51 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico cae 0.80% a 22,839.86.

Los inversionistas operan a ciegas sin los datos de la nómina no agrícola que se esperaban el viernes de la semana pasada y que fueron aplazados por el cierre del gobierno. El paro podría afectar la publicación de datos de inflación que se esperan el próximo 15 de octubre.

Está previsto que a lo largo de la jornada las autoridades de la Fed Austan Goolsbee, Alberto Musalem y Mary Daly hablen sobre la actualidad económica en varios eventos. El mercado se mantendrá atento a cualquier mención sobre ajustes a la tasa de interés de referencia.

En los valores individuales, las acciones de Levi Strauss (-12.24%) se desploman esta mañana. Los títulos del fabricante de jeans bajan ante preocupaciones arancelarias, pese a que elevó su guía de utilidades y reportó cifras trimestrales mejores a lo previsto por los analistas.