Wall Street opera mixto tras asimilar impulso por apuestas sobre tasa de la Fed

Los principales índices de Wall Street tienen desempeños mixtos la mañana de este lunes. El mercado muestra un comportamiento dispar en espera de un nuevo catalizador, tras esfumarse el impulso del viernes por las apuestas sobre un recorte de tasa en Estados Unidos.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, cae 0.52% a 45,395.18 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, cede 0.06% en 6,462.72 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico sube 0.28% a 21,557.29.

El discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el viernes, mantuvo abierta la posibilidad de un recorte de tasa de interés el próximo mes, por el debilitamiento observado en el empleo, aunque dijo que se mantienen los riesgos relacionados con inflación.

Los próximos catalizadores de la semana podrían ser el reporte trimestral del gigante Nvidia (+2.05)%, el miércoles, y el indicador de inflación predilecto de la Reserva Federal, los Precios de Gasto en Consumo Personal (PCE), que se publicará en el cierre de la semana.

El viernes los índices subieron con fuerza ante las apuesta de recorte de tasa, pero hoy sólo tres de 11 sectores principales del S&P 500 operan con ganancias. Al interior del índice Dow Jones, 24 de 30 valores caen, con las acciones de Merck (-2.43%) liderando el descenso.