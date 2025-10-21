Wall Street negocia en terreno mixto; las acciones de GM suben más de 15%

Los principales índices de Wall Street muestran desempeños mixtos la mañana del martes. El mercado busca dirección mientras los inversionistas siguen atentos a la temporada de reportes trimestrales y al cierre del gobierno federal estadounidense en su día número 21.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, sube 0.68% a 47,023.71 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, avanza 0.13% a 6,744.12 unidades. El Nasdaq Composite retrocede 0.02% a 22,986.28 puntos.

Sin referencias económicas oficiales por el cierre del gobierno estadounidense, el mercado se mantiene en espera de los datos de inflación al consumidor de septiembre, previstos para este viernes, y que podrían aplazarse como sucedió con indicadores laborales clave.

Los inversionistas encuentran motivación en un nuevo acuerdo entre Estados Unidos y Australia para la compra de tierras raras. La posibilidad de que pronto acabe el shutdown del gobierno, de acuerdo con el consejero económico Kevin Hassett, es otro factor de impulso.

Wall Street subió ayer apoyado en un nuevo máximo histórico en las acciones de Apple, pero hoy los inversionistas vuelven a centrarse en los resultados corporativos. Las advertencias por altas valoraciones en el mercado remarcan la importancia de esta temporada.

Las acciones de General Motors (+15.10%) saltan después de que la compañía presentó unas previsiones para el año mejoradas. Las acciones de Coca-Cola (+3.53%) suben tras un reporte en el que superó las expectativas con ingresos y utilidades mayores a lo previsto.