Wall Street cierra la semana con ganancias y récords

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con ganancias las negociaciones de este viernes. Unos datos de inflación menores a lo esperado y resultados corporativos alentadores impulsaron a las referencias para alcanzar nuevos máximos históricos.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, ganó 1.01% a 47,207.12 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, avanzó 0.79% a 6,791.69 puntos. El Nasdaq Composite ganó 1.15% a 23,204.87.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) estadounidense subió 0.3% en septiembre, informó la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo; en los 12 meses transcurridos hasta septiembre, avanzó 3.0%, dos cifras, menores a las esperadas.

Estos datos han sido la primera gran referencia oficial publicada en Estados Unidos desde que ese país entró en un cierre de gobierno, que llegó a 23 días. En el periodo se ha suspendido la publicación de indicadores laborales clave para la política monetaria.

"Los inversionistas no quedaron decepcionados. La inflación resultó más baja de lo esperado, lo que generó un leve repunte en el mercado", afirmó la gestora de activos, Janus Henderson. "Los mercados parecen dar a la Fed margen para seguir ajustando", dijo.

La próxima semana, los inversionistas se mantendrán atentos a la temporada de resultados del tercer trimestre, con cifras de los gigantes Meta Platforms (+0.59%), Microsoft (+0.59%), Alphabet (+2.70%), Amazon.com (+1.41%) y Apple (+1.25%).

Seis de los 11 sectores principales del S&P 500 cerraron con ganancias. Destacaron tecnología, servicios de comunicación y finanzas. En las pérdidas, destacó energía. Dentro del Dow Jones, destacaron los títulos de IBM (+7.88%) y Goldman Sachs (+4.41%).

En los desempeños semanales, los tres índices principales registraron ganancias semanales. El Dow Jones subió 2.93% y en el año gana 10.66%; el S&P 500 avanzó 2.72% y gana 15.05% este año; el Nasdaq Composite subió 3.18% y gana 19.59% este año.