Wall Street cierra mixto; Dow Jones registra segundo récord consecutivo

Dos de los tres índices principales de Wall Street subieron en la sesión de este miércoles. El Dow Jones continuó explorando la zona de máximos ante las expectativas de que el cierre del gobierno termine, mientras que el Nasdaq bajó afectado por las acciones tecnológicas.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, subió 0.68% hasta 48,254.82 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, avanzó 0.06% a 6,850.92 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico bajó 0.26% a 23,406.46.

La Cámara de Representantes se disponía a poner fin al cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos, con una votación sobre un paquete de financiación provisional para reanudar la asistencia alimentaria y reactivar el tráfico aéreo, entre otras actividades.

Las acciones de Goldman Sachs (+3.54%) y UnitedHealth Group (+3.55%) apoyaron al Dow Jones para marcar su segundo máximo histórico consecutivo de cierre. El índice gana 14% en 2025, tras comienzo débil por las preocupaciones sobre la nueva políticas comercial.

Por el contrario, grandes valores presionaron sobre el Nasdaq. Las acciones de Meta (-2.90%), matriz de Facebook; Tesla (-2.04%), de Elon Musk, Amazon.com (-1.95%) y Alphabet, la matiz de Google, encabezaron las caídas dentro del grupo de los Siete Magníficos.

Contrario a la tendencia del sector, las acciones de Advanced Micro Devices (+8.98%) se dispararon después de que publicó unas previsiones que incluían ingresos anuales de 100,000 millones de dólares en los próximos cinco años y unos beneficios de más del triple.

Seis de los 11 sectores principales del S&P 500 cerraron la sesión con avances. Destacaron las empresas de cuidado de la salud (+1.36%), seguidas por las financieras (+0.90%). Al interior del índice Dow Jones, Cisco (+3.14%) siguió a Goldman Sachs y UnitedHealth.