Wall Street cierra con ganancias; espera dato de inflación de Estados Unidos

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con ganancias las negociaciones de este jueves. Los promedios subieron un día antes de la publicación de datos de inflación en Estados Unidos, mientras los inversionistas vigilaban la información sobre la relación con China.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, ganó 0.31% a 46,734.61 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, subió 0.58% a 6,738.44 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico avanzó 0.89% a 22,941.80 puntos.

Los índices obtuvieron un impulso después de que la Casa Blanca confirmó que el presidente estadounidense, Donald Trump, sostendrá una reunión con su homologo chino, Xi Jinping, como parte de su viaje por Asia la próxima semana, tras varios anuncios de represalias.

En cuanto a la temporada de reportes, las acciones de Tesla (+2.30%) se recuperaron de una fuerte de caída luego de incumplir con la estimación de utildiades del 3T. El fabricante de autos eléctricos fue el primero de las Siete Magníficas en presentar su informe del periodo.

Ocho de los 11 sectores principales del S&P 500 cerraron con ganancias. Las compañías de energía encabezaron las alzas, tras noticias de sanciones a Rusia que buscan terminar con el apoyo a la guerra en Ucrania, y que impulsaron los precios del petróleo 3.4 por ciento.