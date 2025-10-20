Wall Street cierra con ganancias; Apple alcanza un nuevo máximo histórico

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con ganancias las negociaciones de este lunes. Los promedios subieron, con las acciones de empresas tecnológicas dando buena parte del impulso, y financieras, tras reportes trimestrales que revivieron el apetito por riesgo.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, ganó 1.12% a 46,706.58 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, avanzó 1.07% a 6,735.13 unidades. El Nasdaq Composite subió 1.37% hasta 22,990.54 unidades.

Las acciones del gigante Apple (+3.94%) subieron con fuerza y alcanzaron un nuevo máximo histórico durante el día, después de que una correduría elevó su recomendación y aumentó en más de 40% su precio objetivo para las acciones. Su movimiento impulsó al mercado.

Otros valores tecnológicos como Meta Platforms (+2.12%), Netflix (+3.27%), que reporta mañana resultados trimestrales, y Alphabet (+1.26%) registraron grandes avances. El Índice de Semiconductores de Filadelfia también registró un máximo histórico en esta sesión.

El repunte del mercado fue generalizado. El índice Russell 2000, de empresas con pequeña y mediana capitalización, superó a sus pares de mayor tamaño, subiendo 1.97%. Las menores preocupaciones por los bancos regionales tras sus reportes trimestrales lo impulsaron.

Por otra parte, el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, afirmó que el cierre del gobierno federal estadounidense podría terminar esta semana. Con esto, se podrían publicar datos económicos clave, como el reporte clave de inflación previsto para este viernes.

Sólo uno de los 10 sectores del S&P 500 cerró con pérdidas (consumo básico, con -0,14%). El sector de servicios de comunicación (+1.43%) destacó, junto a tecnologías de la información (+1.29%). Al interior del Dow Jones, sobresalieron Salesforce (+4.61%) y Apple.