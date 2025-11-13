Wall Street cae en espera de dirección; Nvidia pierde 4%

Los tres principales índices de Wall Street retroceden este jueves. Después del fin del cierre de gobierno más largo en la historia de Estados Unidos, los inversionistas esperan por indicadores económicos que ofrezcan señales sobre la posible senda de la política monetaria.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, pierde 0.18% a 48,167.81 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, cede 0.53% en 6,814.89 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico cae 0.87%, a 23,192.28.

El gobierno federal de Estados Unidos vuelve a la actividad el jueves, después de que el cierre más largo de la historia del país paralizó actividades como el tráfico aéreo, cortó la asistencia alimentaria a estadounidenses de escasos ingresos y otras funciones no esenciales.

La reapertura del gobierno permitirá, entre otras actividades, reactivar la divulgación de cifras oficiales. Es probable que algunas lagunas sean permanentes después de que la Casa Blanca afirmó que los informes de empleo e inflación de octubre podrían no publicarse.

"Aunque esperábamos que varios datos perdidos durante el cierre permanecieran oscuros, hay preguntas sobre cómo se verán la inflación y el empleo cuando los informes vuelvan a estar en línea", dijo Carol Schleif, de BMO Private Wealth. "No sorprendería ver volatilidad".

Nuevamente, los valores de tecnología de la información y servicios de comunicación tienen los peores desempeños al interior del índice S&P 500. Los gigantes tecnológicos relacionado con la inteligencia artificial Nvidia (-4.13%) y Alphabet (-2.13%) lideraban las caídas.

Las empresas relacionadas con la tendencia de la IA se han visto presionados últimamente y el Nasdaq se prepara para su tercera sesión a la baja, pues los inversionistas han abandonado el sector tecnológico en favor de áreas tradicionalmente defensivas, como la sanidad.