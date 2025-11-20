Wall Street avanza impulsado por resultados de Nvidia y datos de empleo

Los principales índices en Wall Street avanzan la mañana del jueves, con las acciones de empresas tecnológicas recibiendo impulso despúes de los resultados de Nvidia, que estuvieron por encima de las expectativas, y que ayudaron a calmar algunas preocupaciones sobre las altas valoraciones de empresas relacionadas con inteligencia artificial.

El Promedio Industrial Dow Jones escala 0.45%, a 46,348.24 unidades, el índice S&P 500 avanza un 0.46%, a 6,667.21 unidades y el Nasdaq Composite sube 0.58%, a 22,660.89 unidades.

Las acciones de NVIDIA suben más de 3% después de que la empresa más valiosa del mundo pronosticó ventas superiores a las estimaciones de los analistas para los últimos tres meses del año y superara las expectativas de ingresos en el tercer trimestre.

“Luego de que los mercados se habían visto cautelosos ante la espera del reporte de Nvidia, esperamos una jornada moderadamente al alza ante los resultados de la empresa mejores que lo esperado, calmando el nerviosismo en el sector sobre una posible burbuja”, escribieron analistas de Casa de Bolsa Ve Por Más (Bx+) en un reporte.

La mayoría de las acciones de megacapitalización avanzaron, con Alphabet, matriz de Google subiendo más de 3% y Meta Platforms, antes Facebook, ganando alrededor de 2 por ciento.

Por otro lado, los títulos de Walmart subieron un 3.5% después de que el minorista aumentó su previsión anual por segunda vez este año y fijara una fecha en diciembre para cambiar su cotización bursátil del NYSE al Nasdaq.

Mientras tanto, los datos mostraron que el crecimiento del empleo en Estados Unidos se aceleró en septiembre, pero la tasa de desempleo subió al 4.4%, lo que sugiere que las condiciones del mercado laboral seguían siendo lentas.

"La publicación de las nóminas de hoy se considera un factor positivo para las acciones", dijo Jeff Schulze, jefe de estrategia económica y de mercado de ClearBridge Investments.

Los operadores continúan apostando a que la Reserva Federal no recortará la tasa de interés en diciembre, aunque se produjo un ligero retroceso en esas apuestas tras la publicación de los datos.

(Con información de Reuters)