Trump compró 82 mdd o más en bonos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compró al menos 82 millones de dólares en bonos corporativos y municipales desde finales de agosto hasta principios de octubre, incluyendo nuevas inversiones en sectores que se benefician de sus políticas, según revelaron las declaraciones financieras publicadas el sábado.

Según los formularios publicados por la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos, Trump realizó más de 175 compras financieras entre el 28 de agosto y el 2 de octubre. Las declaraciones, realizadas bajo una ley de transparencia de 1978 llamada Ley de Ética en el Gobierno, no enumeran las cantidades exactas de cada compra, solo proporcionan un rango amplio.

El valor total máximo de las compras de bonos superó los 337 millones de dólares, según los documentos presentados.

La mayoría de los activos enumerados en las declaraciones del sábado consisten en bonos emitidos por municipios, estados, condados, distritos escolares y otras entidades vinculadas a agencias públicas.

Las nuevas inversiones en bonos de Trump abarcan varias industrias, incluidos sectores que ya se han beneficiado, o se están beneficiando, de los cambios de política de su administración, como la desregulación financiera.

Los bonos corporativos incluyen ofertas de fabricantes de chips como Broadcom y Qualcomm; empresas tecnológicas como Meta Platforms; minoristas como Home Depot y CVS Health; y bancos de Wall Street como Goldman Sachs y Morgan Stanley.

El presidente de Estados Unidos también adquirió bonos de Intel después de que su gobierno, comprara una participación en la empresa de tecnología.