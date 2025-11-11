Sport World no ve óptimas las condiciones del mercado para refinanciar su deuda

La cadena de gimnasios, Sport World, aseguró que las condiciones de mercado no óptimas para un refinanciamiento de deuda, por lo que recurrió a un préstamo bancario por 400 millones de pesos, cuyo vencimiento está programado para diciembre.

Durante la presentación de sus 15 años en Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Gabriel Ramírez, director de administración y finanzas para Sport World, aseveró que “la deuda bancaria es un punto central en la estrategia financiera actual de la compañía, optamos por el refinanciamiento de un crédito existente en lugar de recurrir a los mercados de capitales o deuda bursátil”.

Agregó que el refinanciamiento se logró con mejor plazo y mejores condiciones. “La compañía eligió a las instituciones bancarias que ofrecieron las mejores condiciones. Próximamente, la empresa publicará el evento relevante una vez que el contrato esté firmado”.

Añadió que esto se debe a que la recuperación de la empresa "apenas lleva 3 años", lo que significa que el nivel de calificación que obtendrían en el mercado de deuda bursátil “no sería un triple A”. Para obtener una mayor clasificación, se necesita un período más largo de buenos resultados y estabilidad, según las agencias calificadoras.

La cadena que tiene 1,850 colaboradores en sus 49 instalaciones.

Además, suma 98,000 suscriptores tienen un servicio completo con 50 actividades en sus gimnasios que tienen en promedio 3,000 metros, lo único que está fuera de la membresía es el entrenamiento especializado.

Por su parte, la directora general, Gabriela Vieira do Prado, consideró que el enfoque de crecimiento estará enfocado en la rentabilidad y el valor.

“Los próximos dos años nos enfocaremos en mejorar los clubes internamente, asegurando que estén perfectos. Esto incluye remodelaciones, cambio de equipo, y lanzamiento de nuevas disciplinas y programas deportivos”, explicó.

Y resaltó que “la empresa no ve a los gimnasios de bajo costo como una barrera, sino como una puerta de entrada para que más mexicanos se interesen en la actividad física, dado que la penetración del mercado en México es aún muy baja (menos del 5% de la población está inscrita en un gimnasio)”, detalló.