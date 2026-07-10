Multimillonario francés Xavier Niel se convierte en el principal accionista de Vodafone

El multimillonario francés Xavier Niel está a punto de convertirse en el mayor accionista del ⁠Grupo Vodafone, después de que el grupo de telecomunicaciones emiratí e& haya acordado vender la totalidad de su participación en el grupo británico de telecomunicaciones por casi 6,000 millones de dólares.

El acuerdo otorga a uno de los operadores más ⁠activos del sector de las telecomunicaciones en ⁠Europa, que lleva mucho tiempo defendiendo la consolidación en esta industria tan fragmentada del continente, la mayor participación en el operador de telefonía móvil británico.

Vega, la sociedad de adquisición propiedad al 100% del grupo familiar Niel, dijo que había alcanzado un acuerdo vinculante para adquirir la participación de aproximadamente el 16.2% por unos 4,400 millones de libras esterlinas (5,910 millones de dólares).

Vodafone ha llevado a cabo una importante reestructuración bajo la dirección ejecutiva de Margherita Della Valle desde que asumió el cargo en 2023.

El grupo se ha retirado de España e Italia, ha centrado su atención en Alemania, Reino Unido y África, y ha completado su fusión con Three UK, creando así el mayor operador de telefonía móvil de Reino Unido. Vega se convertirá en el principal accionista de Vodafone una vez se cierre la operación y se obtengan las autorizaciones necesarias.

"Vodafone es una oportunidad de inversión muy atractiva, respaldada por activos de calidad, marcas sólidas, posiciones de liderazgo y una presencia geográfica diversificada", dijo Niel en un comunicado.

"Como empresa más sencilla y centrada, Vodafone está preparada para una nueva fase de crecimiento y se encuentra en una posición idónea para liberar un importante valor sin explotar en sus operaciones europeas y africanas."

Las acciones de Vodafone subían un 12% hasta alcanzar un máximo de 110 peniques en las primeras operaciones del viernes, mientras que las de e& cotizaban con un alza de alrededor del 4.5 por ciento.

El analista de CCS Insight, Kester Mann, señaló que esta medida suponía un giro sorprendente para e&, ⁠anteriormente conocida como Etisalat, que adquirió una participación inicial del 9.8% en ⁠Vodafone en 2022 por 4,400 millones de dólares ⁠y la fue aumentando gradualmente.

"El anuncio indica que la empresa de Oriente Medio está dando un paso atrás en su estrategia ⁠de convertirse en un actor global en el sector de las telecomunicaciones y la tecnología y que ahora desea concentrarse en sus negocios principales."

Vodafone acogió con satisfacción la llegada de Niel como su mayor accionista. "Conocemos bien al grupo de la familia Niel y esperamos colaborar con ellos como accionista solidario y a largo plazo", dijo Vodafone en un comunicado.

El multimillonario se ha convertido en uno de los actores más destacados del sector europeo de las telecomunicaciones, tras transformar su empresa Iliad de un competidor francés en un grupo con presencia en Francia, Italia y Polonia mediante adquisiciones ⁠como las de Play y UPC Polska.