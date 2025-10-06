¿Quién está detrás de Shein, el enigmático imperio chino que sacude a la industria de la moda?

Con un patrimonio neto de 9.000 millones de dólares, Chris Xu, también conocido como Xu Yangtian, es una figura controvertida y enigmática de quien no se sabe mucho. En 2008, y sin experiencia previa en la industria de la moda, fundó Shein en Nanjing, China.

La idea original fue sencilla pero ambiciosa: aprovechar la demanda internacional de productos chinos. Así nació SheInside, una plataforma dedicada exclusivamente a la venta de vestidos de novia.

El verdadero salto llegó en 2012, cuando Yangtian y su equipo más cercano — conocidos como "los cuatro fundadores" — decidieron ampliar el negocio y relanzar la marca como Shein. Además de Yangtian, integran ese grupo Molly Miao (directora de operaciones), Ren Xiaoqing (encargado del abastecimiento global) y Gu Xiaoqing.

Actualmente, Shein opera en más de 150 países y comercializa una amplia gama de productos que van más allá de la indumentaria femenina, su categoría insignia. En su plataforma se pueden encontrar desde ropa masculina, infantil y deportiva hasta calzado, accesorios, cosméticos, artículos para el hogar y productos para mascotas.

Crecimiento de un gigante chino

Para 2022, Shein ya era la empresa de moda más grande del mercado estadounidense y se convirtió en la aplicación de compras más descargada de los Estados Unidos, superando incluso a Amazon. Entre sus inversionistas se encuentran IDG Capital, Mubadala Investment, Tiger Global Management y HongShan Capital.

En 2023, la compañía se asoció con Sparc Group (actualmente Catalyst Brands) dueño de marcas de moda como Forever 21, Aeropostale y Brooks Brothers. A través de este acuerdo, el minorista chino adquirió la participación de un tercio del grupo, a la vez que Sparc Group se convirtió en accionista minoritario de Shein.

Ese mismo año, la empresa nombró a Marcelo Claure, actual inversor, como vicepresidente del grupo. Se trata de un empresario multimillonario boliviano-estadounidense que lleva una lista de negociados en su haber: invirtió cientos de millones en startups latinoamericanas; es propietario del Club Bolívar, uno de los equipos de fútbol más populares de Bolivia; director ejecutivo de Sprint Corporation, y fundador de Brightstar Corporation.

Claure se desempeña, además, como presidente de Shein en América latina, como parte de los incipientes planes de la compañía para ganar una mayor presencia en la región. En ese sentido, el gigante de la moda rápida está buscando más espacio de almacenamiento en México, a medida que expande sus operaciones de comercio electrónico en el país, y anunció una inversión de 150 millones de dóalres para comenzar a producir localmente la ropa de la empresa en Brasil. Para ello, Shein firmó acuerdos con 200 fábricas en 12 estados brasileños.

La empresa china, que durante 2023 fue valuada en 66.000 millones de dólares, tuvo ingresos de aproximadamente 38.000 millones de dólares en 2024, según Forbes.

Sin embargo, la empresa enfrenta criticas por las condiciones laborales y el impacto que genera en el medio ambiente el fast fashion.