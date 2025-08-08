Precios del petróleo suben pero se encaminan a sus mayores pérdidas semanales desde junio

Los precios del petróleo subían este viernes, pero se encaminan a cerrar la semana con sus pérdidas más pronunciadas desde fines de junio, debido a unas perspectivas económicas afectadas por los aranceles y una posible reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par ruso, Vladimir Putin.

A las 5:04 a.m. hora. de la CDMX, los futuros del Brent ganaban 52 centavos, o un 0.78%, a 66.95 dólares el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos mejoraban 43 centavos, o un 0.67%, a 64.31 dólares.

El Brent se encamina a un declive del 3.9% en la semana, por un 4.5% del WTI.

Los analistas de ANZ Bank señalaron en una nota que el aumento de los aranceles de Estados Unidos a una serie de socios comerciales entró en vigor el jueves, elevando la preocupación sobre la actividad económica y la demanda de crudo.

Los últimos aranceles llegan en un contexto de un mercado laboral estadounidense más débil de lo esperado y el anuncio del jueves por parte del Kremlin de que Putin y Trump se reunirán en los próximos días, mientras aumentan las tensiones comerciales entre Washington y los clientes petroleros de Rusia.

Trump amenazó esta semana con incrementar los gravámenes a India si sigue comprando crudo ruso, lo que el mercado consideró una mayor presión sobre Moscú para que llegue a un acuerdo con Washington, dijo la analista independiente Tina Teng.

Trump también dijo que China, el mayor comprador de crudo ruso, podría verse afectada con aranceles similares a los aplicados a las importaciones indias.

La posible reunión aumenta las expectativas de un final diplomático a la guerra en Ucrania, lo que podría conducir a un alivio de las sanciones a Rusia.