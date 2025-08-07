Precio del petróleo cae más de 11% en lo que va del presente año

Los precios internacionales del petróleo registran fuertes caídas por encima de 11% en lo que va del 2025, afectados por la reducción de riesgos de suministro en Oriente Medio, preocupaciones sobre la demanda global debido a aranceles y la transición a vehículos eléctricos, y el aumento de la producción por parte de la OPEP+.

En Londres, el precio del barril de crudo Brent del Mar del Norte retrocedió el jueves 0.69%, hasta 66.43 dólares por barril. En Nueva York, el barril del West Texas Intermediate (WTI), cayó 0.73% y cotizó en 63.88 dólares y la mezcla mexicana de exportación cerró en 61.63 dólares, una baja de 0.92 por ciento.

Con dichos resultados, los referenciales acumulan seis jornadas consecutivas a la baja, con lo que el Brent tiene un retroceso de 9.30%, el WTI con 8.74 y la mezcla mexicana 8.25% en ese periodo.

En su comparación en lo que va del año, las caídas se profundizan con el Brent bajando 11%, el WTI 8.98% y la mezcla mexicana de exportación 6.96 por ciento.

Los futuros del petróleo han extendido sus pérdidas, presionados por dos factores, aseguraron en un estudio los analistas de Monex Casa de Bolsa.

“En primer lugar, la reciente decisión de la OPEP+ de aumentar su producción en 547,000 barriles diarios a partir de septiembre, completando así la reversión de un recorte de 2.2 millones de barriles diarios acordado en 2023”.

Como segundo factor, explicaron que el deterioro en las perspectivas de demanda de crudo para el segundo semestre del año, ante la reciente imposición de nuevos aranceles por parte de Donald Trump y la debilidad en los datos laborales de Estados Unidos.

Agregaron que ambos elementos opacaron las preocupaciones sobre eventuales sanciones secundarias de Estados Unidos al petróleo ruso (ante la falta de un alto al fuego en Ucrania), pese a que Rusia es el tercer mayor productor global, con una participación cercana al 11% del bombeo mundial.

“El comportamiento del petróleo en lo que va del año es el reflejo de un mercado poco llamativo para los inversionistas, casi anestesiado, atrapado entre movimientos estructurales que limitan su volatilidad y silencian cualquier narrativa de rally sostenido”, dijo Felipe Mendoza, analista de Mercados Financieros en ATFX LATAM.

El analista consideró que a este escenario se le suma un cambio estructural con la presión global por acelerar la transición energética.

“El petróleo ya no es el activo estrella de la política energética global”, comentó.

“Países como China, India, Estados Unidos y la Unión Europea aumentaron sus inversiones en energía renovable, electrificación de transporte y eficiencia energética. Esto no solo reduce la demanda esperada a futuro, sino que cambia la percepción de urgencia de los compradores actuales que ya no corren detrás de los inventarios de petróleo como antes”, consideró.

Otro aspecto es la declaración del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump que busca que el precio del petróleo en el mercado internacional baje y le permita estimular las exportaciones de su país, abaratar los costos logísticos, y dar la sensación de control económico interno en Estados Unidos antes de las elecciones intermedias.

Acciones de empresas petroleras con resultados mixtos

Las acciones de empresas petroleras que cotizan en Bolsa tienen un comportamiento mixto en el 2025. En Wall Street, ConocoPhillips, es la que más pierde con 6.57% a 92.65 dólares por unidad, seguido por Exxon Mobil, la estadounidense, con 1.51% a 105.95 dólares.

Otras emisoras tienen comportamientos negativos. Saudi Aramco, de Arabia Saudita, tiene una baja del 13.23% a un precio de 24.34 rial saudíes. La petrolera brasileña, Petrobras, retrocede 9.64% a 35.61 reales brasileños por unidad, seguida por la noruega, Equinor, con un descenso 4.26% a 273.30 coronas noruegas. Los papeles de PetroChina, presentan una baja de 2.910 por ciento.

Por su parte, la británica BP sube 8.33% a 4.25 libras esterlinas. En Estados Unidos, Enbrigue sube 11.01%, The Williams 6.97%, Chevron 5.75% y Shell 6.97 por ciento. La que más sube es la española Repsol.