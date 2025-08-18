Precios del petróleo suben más de 1% tras encuentro entre Trump y Zelenski

Los precios del petróleo subieron un 1% el lunes después de las conversaciones entre el presidente Donald Trump y su par ucraniano, después de una cumbre no concluyente entre Estados Unidos y Rusia el viernes.

Los futuros del crudo Brent ganaron 75 centavos, o un 1.14%, a 66.60 dólares por barril, mientras que el estadounidense West Texas Intermediate subió 62 centavos, o un 0.99%, a 63.42 dólares.

La semana pasada, el Brent cedió un 1.1%, mientras que el WTI cayó un 1.7 por ciento.

Trump y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunieron el lunes en la Casa Blanca para discutir un camino para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania.

En declaraciones a periodistas en el Despacho Oval con Zelenski a su lado, Trump expresó su esperanza de que la cumbre del lunes pueda conducir finalmente a una reunión trilateral con Vladimir Putin, y añadió que cree que el presidente ruso quiere que la guerra termine.

Trump dijo el lunes a Ucrania que renunciara a sus esperanzas de recuperar Crimea o de entrar en la OTAN, mostrándose más alineado con Moscú en la búsqueda de un acuerdo de paz, en lugar de esperar a un alto el fuego.

"No intento especular sobre el resultado", dijo el analista de UBS Giovanni Staunovo. "Ahora la atención del mercado se centra en si se anunciará una fecha para la reunión trilateral".

El asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, afirmó que las compras de crudo ruso por parte de la India estaban financiando la guerra de Ucrania y debían cesar, reavivando la preocupación por el suministro.

"Las duras palabras del asesor estadounidense sobre las importaciones indias de crudo ruso, unidas al aplazamiento de las conversaciones comerciales, reavivan la preocupación de que los flujos energéticos sigan siendo rehenes de las fricciones comerciales y diplomáticas", dijo Priyanka Sachdeva, analista de mercado senior de la correduría Phillip Nova.