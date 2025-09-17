Precios del petróleo bajan casi 1% por temores de un exceso en la oferta

Los precios del petróleo bajaron el miércoles, debido a la continua preocupación sobre los niveles de la demanda frente a una oferta cada vez mayor.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en noviembre, perdió un 0.78%, hasta situarse en 67.95 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en octubre, experimentó una caída del 0.73%, hasta situarse en 64.05 dólares.

El día anterior, los precios del oro negro habían alcanzado su máximo en dos semanas.

Tras un periodo estival en el que el consumo suele ser elevado, "ahora entramos en el periodo de mantenimiento" de las refinerías, destacó Mark Waggoner, de Excel Futures.

"La demanda caerá bruscamente con la reducción de la actividad de las refinerías", advirtió el analista, quien añadió que los primeros indicios "ya son visibles".

Según los datos publicados el miércoles por la Agencia de Información Energética de Estados Unidos (EIA), estas plantas utilizaron el 93.3% de su capacidad la semana que terminó el 12 de septiembre (frente al 94.9% del periodo anterior).

Esta disminución de la actividad de refinación se produce en un momento en que el mercado teme un excedente de crudo, en particular debido al fuerte aumento de las cuotas de producción de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (Opep+).

Desde abril, el cártel ha abierto las compuertas, creando la posibilidad de un retorno al mercado de más de 2.3 millones de barriles diarios.

Al mismo tiempo, los operadores continúan monitoreando las exportaciones de petróleo ruso. "Los constantes ataques de drones ucranianos podrían obligar a Rusia a recortar su producción", afirmaron analistas de DNB Carnegie.