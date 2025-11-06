Precio del petróleo sigue bajo presión en mercado preocupado por equilibrio entre oferta y demanda

Los precios del petróleo retrocedieron ligeramente el jueves, siempre bajo presión debido a las preocupaciones del mercado sobre el nivel de la demanda mundial en los próximos meses, mientras que la producción se mantiene.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en enero cedió 0.22% hasta los 63.38 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en diciembre perdió 0.29% a 59.43 dólares.

"Los operadores siguen preocupados por el aumento de la oferta por parte de la Opep+ (la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados)", comentó a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

El incremento de producción decidido el domingo por ocho miembros de esa alianza llegará "en un período de baja demanda, especialmente de gasolina en Estados Unidos", subrayó Lipow.

El "shutdown" o parálisis presupuestal que afecta servicios públicos federales en Estados Unidos es un factor que pesa sobre los precios del crudo, más cuando a partir del viernes el gobierno estadounidenses solicitará a las aerolíneas que empiecen a cancelar vuelos por falta de controladores aéreos.