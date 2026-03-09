Peso mexicano opera estable frente al dólar tras tocar uno de sus peores niveles del año

El peso mexicano opera estable contra el dólar la mañana de este lunes. La divisa local se mantiene oscilando en torno al nivel de 17.80 unidades, golpeada por un deterioro del ánimo en los mercados ante las bajas probabilidades de un pronto fin de la guerra contra Irán.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.7910 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.8034 unidades el viernes, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para el peso una mejora de 1.24 centavos, equivalentes a 0.07 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 18.0245 unidades y un nivel mínimo de 17.7884. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas de referencia, subía 0.27% a 99.26 unidades.

Mercados siguen nerviosos

Los precios del petróleo siguieron escalando esta mañana y, con una subida de más de 11%, la referencia estadounidense tocó la zona de 100 dólares por barril. Los operadores muestran cautela ante la posibilidad de que se reactive la inflación y se reduzca el crecimiento.

La noche del domingo el peso llegó a debilitarse hasta 18.0215 unidades, uno de sus peores niveles en lo que va del año. Los ataques sobre Teherán continúan y esta mañana se conoció que Irán designó a Mojtaba Jamenei, hijo de Alí Jamenei, como el nuevo líder supremo.

"El anuncio de Irán sobre el nombramiento del hijo de Jamenei como líder supremo, en medio de la ampliación de los ataques israelíes, consolida un escenario de conflicto de largo aliento", dijo en una nota Felipe Mendoza, analista de mercados del broker EBC Financial Group.

Datos locales de inflación

En la información local, se dieron a conocer cifras de la inflación de febrero que, sumadas a la reciente escalada de ⁠los precios del petróleo, alimentaron la proyecciones de que Banxico deje nuevamente sin cambios la tasa de interés clave en su decisión de finales de este mes.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor se ubicó en un 4.02% a tasa interanual, de acuerdo con las cifras divulgadas este lunes por el INEGI. La inflación subyacente, que elimina productos de alta volatilidad, bajó a 4.50%, desde un dato previo de 4.52 por ciento.

"Mayores precios internacionales de la gasolina y episodios de aversión al riesgo que afectan a las monedas de mercados emergentes añaden una capa adicional de presión (sobre la política monetaria del Banxico)", dijo en una nota Víctor Gómez, analistas de la firma Finamex.