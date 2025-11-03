Peso mexicano avanza frente al dólar tras cuatro jornadas consecutivas con pérdidas

El peso mexicano se aprecia contra el dólar la mañana de este lunes. La divisa local gana terreno después de haber anotado cuatro pérdidas consecutivas y al inicio de una semana que estará marcada por la decisión de tasas de interés del Banco de México (Banxico).

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.4911 unidades por dólar. Contra un cierre de 18.5796 unidades el viernes, con el dato oficial del Banxico, el movimiento en la cotización significa para la moneda una mejora de 8.85 centavo, equivalentes a 0.48 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 18.5668 unidades y un nivel mínimo de 18.4816. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas fuertes, avanza 0.15% hasta 99.95 unidades.

En cuatro días, el peso cedió 18.35 centavos o casi 1%, desde un registro de 18.3961 pesos el lunes a uno de 18.5796 el viernes. Esto fue provocado por menores apuestas de un recorte a la tasa de interés de la Reserva Federal en diciembre y un reporte débil del PIB local.

"El peso mexicano opera en terreno positivo, después de cuatro días cayendo. Prevemos que la recuperación se mantenga, porque ha fallado en superar la media móvil de 100 días en 18.62. El soporte que pondrá a prueba está en 18.40", dijo Banorte en una nota de análisis.

En esta jornada, los operadores revisarán los resultados de la encuesta mensual que realiza el Banxico a analistas del sector privado, también destaca la divulgación del reporte de recepción de remesas de septiembre del Banxico y la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial.