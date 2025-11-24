Peso mexicano se aprecia levemente contra el dólar tras un dato local de inflación

El peso mexicano muestra pocos cambios frente al dólar la mañana de este lunes. La divisa local se aprecia apoyada por un moderado debilitamiento del billete verde ante las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) recortará las tasas de interés el próximo mes.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.4721 unidades por dólar. Comparado con un cierre oficial de 18.4847 unidades el viernes, con el dato del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda una mejora de 1.26 centavos o de 0.07 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 18.4940 unidades y un nivel mínimo de 18.4150. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis pares, cede 0.02% a 100.16 puntos.

Los operadores siguen evaluando la posibilidad de que la Fed recorte su tasa en diciembre, en su tercer movimiento de forma consecutiva. La herramienta FedWatch, que sigue los futuros de tasas, muestra una probabilidad de 78.9% para un ajuste de 25 puntos básicos.

Mientras tanto, los operadores asimilan un reporte local de inflación mayor a lo esperado. El índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.47% en la primera quincena del mes, y el subyacente, que no considera alimentos ni energéticos, avanzó 0.04 por ciento.

"El peso mexicano se favorece de una corrección del dólar, mientras los operadores evalúan un reporte de la inflación en la primera mitad de noviembre en México y sus implicaciones para la próxima decisión de política del Banco de México", dijo Monex Grupo Financiero.

La autoridad monetaria tendrá su última decisión de política monetaria del año el jueves 18 de diciembre. En su anuncio de noviembre, recortó la tasa de interés referencia, por undécima vez consecutiva, para ubicarla en un 7.25% y dejó abierta la puerta para otro ajuste.