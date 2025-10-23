Peso mexicano avanza contra el dólar tras datos locales de inflación

El peso mexicano se aprecia frente al dólar la mañana de este jueves. La divisa loca gana terreno levemente, en medio de un avance generalizado del billete verde, y tras la publicación de un reporte de inflación local que desaceleró en la primera quincena del mes.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.3905 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 18.4479 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa una ganancia de 5.74 centavos, que son equivalentes a 0.31 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 18.4706 unidades y un nivel mínimo de 18.3689. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una otras seis monedas, sube 0.07% a 98.95 puntos.

El dólar subía frente a sus principales pares mientras los operadores esperaban la divulgación, este viernes, de datos de inflación al consumidor de Estados Unidos, que se divulgarán a pesar del shutdown para ayudar a la Seguridad Social del país con el ajuste para 2026.

Aunque la atención de la Reserva Federal (Fed) cambió de la inflación al estado de salud del mercado laboral estadounidense, las cifras se seguirán de cerca, pues serán la primer gran referencia oficial desde que comenzó el cierre del gobierno hace tres semanas.

Mientras tanto, en el aspecto local, los operadores asimilan las cifras locales de inflación de la primera quincena de octubre. Los datos mostraron una desaceleración mayor a la prevista, que refuerza las expectativas de que el Banco de México seguirá recortando las tasas.

El índice general de precios al consumidor se desaceleró en la primera mitad del octubre a 3.63%. El componente subyacente, que no considera los volátiles precios de los alimentos y de los energéticos, lo hizo a 4.24%, su menor nivel desde la primera mitad de agosto.

"Hoy, el peso se estabiliza tras evaluar los datos económicos locales, mientras que el mercado espera conocer el reporte de inflación estadounidense mañana", destacó Monex en una nota. Los rangos técnicos se mantienen entre 18.31 y 18.52 por dólar", dijo Actinver.