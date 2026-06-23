XIUM Next-Gen transforma las terminales en verdaderos hubs de negocio

La evolución de los pagos ya no depende únicamente de procesar transacciones, sino de ofrecer experiencias más ágiles, seguras y conectadas.

Bajo esta visión, Ingenico impulsa AXIUM Next-Gen, una nueva generación de terminales inteligentes Android que, integradas con la plataforma en la nube Ingenico 360, se convierten en un centro de gestión para bancos y comercios.

Su plataforma de administración permite administrar dispositivos de forma remota, desplegar aplicaciones, optimizar costos y habilitar nuevos servicios digitales.

AXIUM DX4

“Al incorporarse a los modelos de negocio de los comercios, los clientes pueden operar con más inteligencia, agilidad y seguridad, lo que a corto plazo se refleja en mayor productividad y ahorro en costos”, señaló Diego Velasco, Global GTM Manager de Ingenico LATAM.

Las terminales han dejado de ser simples puntos de cobro para convertirse en herramientas que apoyan la operación diaria de los negocios. AXIUM Next-Gen incorpora mejoras en procesamiento, memoria, autonomía de batería y opciones de doble pantalla, lo que facilita la ejecución de aplicaciones empresariales además de los pagos.

La familia incluye modelos adaptados a distintas necesidades, desde la AXIUM DX4, disponible en configuraciones Portable, Desktop y Hybrid, hasta la AXIUM DX8, enfocada en ofrecer una experiencia premium y mayor capacidad de procesamiento. Con certificación PCI PTS v7, los dispositivos buscan garantizar la protección de la información y reducir riesgos operativos.

AXIUM DX8

Además, AXIUM Next-Gen fue diseñada con un enfoque AI-ready y una arquitectura unificada que facilita la incorporación de nuevas capacidades conforme evolucionan las necesidades del mercado.

“Contar con terminales basadas en Android ofrece muchas ventajas de las cuales muchos clientes no son conscientes aún. Por ejemplo, permiten una experiencia más rápida, intuitiva y familiar, similar a la de un smartphone, lo que facilita su uso y reduce tiempos de atención. Además, habilitan funcionalidades como procesos de pago más ágiles, interfaces más claras y la posibilidad de integrar servicios digitales que mejoran la interacción y la experiencia del cliente, sin añadir complejidad ni fricción en la operación”, explicó Velasco.

Uno de los principales diferenciadores de la compañía es Ingenico 360, una plataforma en la nube que permite gestionar terminales, monitorear operaciones y habilitar nuevos servicios desde un entorno centralizado. De forma similar a un ecosistema Android, los usuarios pueden seleccionar aplicaciones y servicios para personalizar la experiencia de pago y mejorar la eficiencia operativa.

La integración entre AXIUM e Ingenico 360 incorpora capacidades de Business Intelligence para analizar transacciones, desempeño de terminales y comportamiento operativo en tiempo real.

AXIUM DX8

“Al analizar diferentes variables, los clientes pueden saber con mayor precisión el uso que están dando a las terminales. Para la banca esto resulta crucial porque les permite conocer el estado de sus dispositivos desplegados”, comentó Velasco.

Además, la plataforma en la nube facilita actualizaciones remotas, monitoreo en tiempo real y administración centralizada de dispositivos, lo que contribuye a la continuidad operativa y la seguridad del ecosistema de pagos.

“La escalabilidad del sistema favorece la gestión de dispositivos y seguridad de los bancos al permitir la interacción de diversos actores de negocio”, añadió.

Para Ingenico, el valor ya no reside únicamente en la terminal, sino en un ecosistema integral capaz de centralizar operaciones, habilitar nuevos servicios y mejorar la experiencia de pago.

“Ya no se trata de invertir en una terminal, sino en un ecosistema integrado de pagos donde AXIUM e Ingenico 360 funcionan de manera conjunta para centralizar operaciones, habilitar nuevos servicios y mejorar la experiencia de pago”, finalizó Diego Velasco.