En la Fórmula 1, donde una fracción de segundo puede definir una carrera, cada curva, parada en pits y decisión estratégica se ejecuta bajo niveles extremos de presión. En ese contexto, para Sergio “Checo” Pérez, la exigencia no representa un obstáculo, sino un factor que potencia su resiliencia y desempeño en pista.

Esta misma filosofía de precisión, confianza y trayectoria es la que une al piloto más exitoso de la historia de México con Banamex, una institución que lleva más de 140 años siendo el motor financiero del país.

La alianza entre “Checo” Pérez y Banamex no es solo un patrocinio deportivo, es un encuentro de valores. Mientras Pérez domina los circuitos internacionales, Banamex ha navegado por la historia económica de México, adaptándose a cada cambio y apoyando los sueños de millones.

Checo Pérez protagoniza nueva campaña financiera de Banamex en México

“Banamex: Aquí para ti, siempre”, afirma Sergio “Checo” Pérez en el marco de la campaña, al subrayar que el éxito no es un logro aislado, sino el resultado de un entorno de respaldo constante.

La estrategia se articula sobre un eje central: la confianza. Para Banamex, la incorporación del piloto no responde únicamente a una lógica de marketing deportivo, sino que busca proyectar una trayectoria institucional basada en solidez y acompañamiento a lo largo del tiempo.

En este contexto, la alianza se posiciona como una narrativa sobre la confianza: la certeza de que, ante decisiones complejas o movimientos estratégicos, existe un respaldo con experiencia capaz de acompañar cada paso.

En la Fórmula 1, variables como la gestión de neumáticos y el consumo de combustible pueden definir el resultado de una carrera; de forma similar, en el ámbito financiero, la administración eficiente del capital y la selección de instrumentos adecuados son determinantes para el futuro de una empresa o una familia.

La campaña se articula sobre https://www.banamex.com/ que resuenan tanto en la pista como en tus finanzas personales:

Resiliencia y Adaptabilidad: Al igual que un piloto ajusta su estrategia según el clima, Banamex ofrece herramientas financieras que se adaptan a las volátiles condiciones del mercado actual.

Visión a Largo Plazo: El éxito de “Checo” no se construyó en una temporada. De la misma forma, Banamex fomenta una cultura de inversión y ahorro que mira hacia el futuro, construyendo legados duraderos.

Orgullo Mexicano con Alcance Global: Ambos representan lo mejor de México ante el mundo. El piloto mexicano poniendo nuestra bandera en lo más alto del campo del automovilismo y Banamex conectando el talento local con las mejores prácticas globales.

Al elegir un aliado que entiende el valor del tiempo y la importancia de la estabilidad, el futuro deja de ser una incertidumbre para convertirse en una estrategia ganadora.

Esta colaboración busca inspirar a los mexicanos a tomar el volante de su destino financiero, a través de contenidos exclusivos, experiencias únicas para tarjetahabientes y promociones ligadas al Gran Premio de México, la marca y el piloto invitan a los usuarios a sentir la adrenalina de crecer.

En un entorno donde la incertidumbre es la constante, contar con un "pit crew" financiero sólido es la diferencia entre quedarse en la parrilla de salida o cruzar la meta en primer lugar. Banamex con su profundo conocimiento del mercado y “Checo” Pérez con su indomable espíritu competitivo demuestran que cuando hay estrategia y confianza, no hay meta inalcanzable.

La alianza entre “Checo” y Banamex nos recuerda que, tanto en el asfalto de la Fórmula 1 como en la gestión del patrimonio, el éxito no es un destino al que se llega por suerte, sino una serie de decisiones respaldadas por la experiencia y el conocimiento.

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Branded Content

Campaña de Marketing Institucional “Qué bien se siente volver”

Sinead Oconnor - Managing Director Banca de Consumo Banamex

Equipo Branding

Marianne Isoard - Head Branding

Daniela Suárez Medrano - Branding

Lorena Aguilar - Branding

Equipo Producto

Daniela Salgado - Head Marketing Producto

Jessica Maldonado - Marketing Captación

Fer Parrales - Marketing Tarjetas

En colaboración con los equipos de Medios, Digital y Patrocinios

Fernanda Rodríguez - Head Marketing Digital

Ginia Peña - Head Media & Strategy

Jazmin Balderrama – Media Manager

Zeltzin García - Media Manager

Luz Romero – Media Lead

Cinthya Covarrubias – Media Lead

Natalia Trejo – Content Lead

Ariadna Tovar – Adopción Digital

Grecia Olvera - Patrocinios

Agencia Montalvo (Estrategia, concepto y desarrollo creativo)

Bajo la dirección creativa de Pepe Montalvo y estratégica de María Ferreiro:

Daniela de la Riva Lira - Directora creativa

Beatriz Ytuarte - Copy Sr.

Andrea Franco Arboleyda - Supervisora de cuenta

Gabriela Ramírez Jiménez - Directora de planning

Mariana Olivares Nyssen - Directora de cuenta

Agencia BBDO (Content Digital)

Mariel Ramírez - Directora de Cuenta

Stephanie Enriquez - Supervisora de cuenta

Mónica Morales - Project Manager

Carolina Pérez - Copywriter

Luz Torres - Head of Data

Elsy Nieves - Data Analyst

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México corre con Checo y Checo corre con Banamex.

Para hacer de esto una realidad, hubo un ejército de mujeres haciendo sinergia y trabajando en equipo. Rompiendo silos y demostrando que diferentes agencias pueden trabajar de la mano, que varios equipos se pueden volver una misma fuerza si tienen un objetivo y una dirección clara.

Nosotras hicimos posible que Checo regresara con Banamex, y que todo México lo celebrara, que cantara “Volver, volver", que quisiera una foto con nuestro “Checo” en Sucursales.

Demostramos que las mujeres unidas somos imparables y hoy podemos contar junto con Checo, una historia de éxito, evolución y legado, porque eso es Banamex, y esa es la fuerza que nos mueve. La que nos da la confianza y la determinación, la que nos hace decir: “Que bien se siente volver”.