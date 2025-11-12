Peso mexicano se aprecia contra el dólar por quinto día; toca su mejor nivel en seis semanas

El peso mexicano se aprecia levemente contra el dólar este miércoles. La divisa local gana terreno por quinta sesión consecutiva mientras la Cámara de Representantes estadounidense se preparaba para votar un paquete de financiación que pondría fin al cierre de gobierno.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.2977 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 18.3150 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda una mejora de 1.73 centavos, equivalentes a 0.10 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 18.3307 unidades y un nivel mínimo de 18.2762 (mejor nivel en seis semanas). El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara al dólar con seis monedas, sube 0.14% hasta 99.62 unidades.

Tras su aprobación, el lunes en el Senado, la Cámara de Representantes se prepara para votar un paquete de financiación que pondría fin al cierre de administración federal más largo en la historia de Estados Unidos. El shutdown ya alcanza 42 días deteniendo las actividades.

La reapertura de la administración reanudaría, entre otras actividades, la publicación de datos oficiales, cuya suspensión ha alimentado la incertidumbre sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed), que ha recortado en 25 puntos básicos los últimos dos meses.

"El peso mexicano muestra una fuerte correlación con las divisas emergentes más utilizadas en estrategias de carry trade, por la posibilidad de que la reapertura de las agencias federales en Estados Unidos refuerce las expectativas de recortes", destacó Monex Grupo Financiero.

Mientras esperan por noticias, la atención de los operadores también estará en la participación de distintas autoridades del banco central estadounidense en eventos públicos, entre ellos, John Williams, Anna Paulson y Christopher Waller. Cualquier mención de las tasas será clave.