Peso mexicano se deprecia levemente ante recuperación de dólar en el mercado

El peso mexicano se deprecia levemente contra el dólar la mañana de este lunes. La divisa local cae ante un fortalecimiento global del billete verde en el inicio de una semana que estará marcada por la divulgación de cifras locales de inflación y actividad económica.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.3999 unidades por dólar. Comparado con el cierre oficial del viernes de 18.3899 unidades, con el dato del Banco de México (Banxico), el movimiento significa una pérdida de un centavo, equivalente a 0.05 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 18.5528 unidades y un nivel mínimo de 18.3648. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas, sube 0.10% al nivel de 98.53 unidades.

El dólar subía en el mercado en medio a pesar de las expectativas de más recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed), mientras los inversionistas esperan por noticias de la relación de Estados Unidos y China, y el cierre del gobierno estadounidense.

Varios datos clave, sobre todo de empleo, se han aplazado en el calendario de Estados Unidos, con las oficinas de indicadores oficiales cerradas debido al cierre del gobierno federal. Al final de la semana está programado un dato clave de inflación que podría aplazarse.

En el aspecto local, los operadores esperan la publicación de información económica relevante. El miércoles el INEGI divulgará la cifra del Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) de agosto, y el jueves, el reporte de inflación de la primera quincena de octubre.

"Hoy, el peso mexicano es afectado por la recuperación parcial del dólar, luego de extender su retroceso semanal ante las tensiones arancelarias, mientras los operadores esperan datos clave en México y un reporte de inflación estadounidense el viernes", destacó Monex.