Petróleo abre la semana con caídas tras marco de acuerdo comercial entre EU y China

Los precios del petróleo caían más de un 1% este lunes, después de que las autoridades económicas de Estados Unidos y China esbozaron un marco para un acuerdo comercial, aliviando los temores de que los aranceles y las restricciones a las exportaciones entre los dos mayores consumidores de petróleo del mundo afecten al crecimiento económico mundial.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo el domingo que funcionarios de ambos países elaboraron un "marco sustancial" para un acuerdo comercial que evitará los aranceles del 100% sobre los productos chinos y logrará un aplazamiento de los controles de exportación de tierras raras de China en las inminentes discusiones comerciales de esta semana.

A las 1:58 a.m. hora de la CDMX, los futuros del Brent cedían 75 centavos, o un 1.1%, a 6519 dólares el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) restaban 71 centavos, o un 1.2%, a 60.79 dólares.

El marco del acuerdo comercial ayuda a disipar la preocupación de que Rusia pueda contrarrestar las nuevas sanciones de Estados Unidos, dirigidas contra Rosneft y Lukoil, ofreciendo mayores descuentos y utilizando flotas en la sombra para atraer a los compradores, dijo Tony Sycamore, de IG.

"Sin embargo, si las sanciones a la energía rusa son menos efectivas de lo esperado, las presiones por el exceso de oferta podrían volver al mercado", dijo Yang An, de Haitong Securities.

Mientras tanto, Irak, el país con mayor exceso de bombeo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, está negociando el tamaño de su cuota dentro de su capacidad disponible de 5.5 millones de barriles por día, según declaró el lunes el ministro del Petróleo, Hayan Abdel-Ghani, en una conferencia sectorial.

El grupo, que bombea cerca de la mitad del petróleo mundial, ha dado marcha atrás este año para recuperar cuota de mercado y ha contribuido en parte a mantener a raya los precios.

La semana pasada, el Brent y el WTI subieron un 8.9% y un 7.7%, respectivamente, por las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea a Rusia.