Peso tiene su segundo mes consecutivo con apreciación

En septiembre el peso apuntó su mayor apreciación mensual frente al dólar desde junio, impulsado por las decisiones de política monetaria de Banco de México (Banxico) y la Reserva Federal (Fed).

La moneda mexicana se ubicó en los 18.3147 pesos por unidad, un avance de 0.28% o 5.19 centavos el martes, respecto al dato anterior del Banxico. En el mes, se posicionó como una de las cinco divisas más apreciadas, con 1.86%, superada por el rand sudafricano con 2.36% y el real brasileño con 2.86 por ciento.

De julio a septiembre, la divisa obtuvo una ganancia frente al dólar de 2.40% y en el año, acumula una apreciación de 12.29 por ciento.

El Índice Dólar, que compara a la divisa estadounidense con una canasta de seis monedas, subió 0.04% a 97.86 puntos el martes. En septiembre subió 0.60 por ciento.

Felipe Mendoza, analista de Mercados Financieros en ATFX LATAM, dijo que el peso cerró septiembre consolidando su fortaleza frente al dólar en un mes marcado por factores tanto internos como externos. “A nivel nacional, el movimiento estuvo condicionado por el recorte de Banxico de 25 pb a 7.50%, decisión que ya estaba descontada y fue presentada como calibrada y condicional”. Otro factor clave fue la decisión de la Fed de recortar tasas en 25 pb, “con un tono menos agresivo de lo esperado y proyecciones que mantuvieron la atención sobre la evolución del mercado laboral y la inflación”.

Detalló que esta dinámica debilitó al dólar y reabrió el atractivo del carry trade en el peso, aunque hacia finales del periodo los rendimientos de largo plazo en Estados Unidos repuntaron, limitando la ganancia.

El mercado mantiene la expectativa de que la Reserva Federal seguirá recortando la tasa de interés los próximos meses, por lo que se espera que el dólar siga débil.