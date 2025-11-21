Lectura 1:00 min
Peso retrocede ante fortaleza del dólar y tras dato del PIB de México: ¿A cuánto cotiza?
El peso mexicano descendía este viernes en medio de una fortaleza del dólar y tras datos que mostraron que la economía mexicana se contrajo en el tercer trimestre de 2025.
La moneda mexicana cotizaba en 18.4590 unidades por dólar, con una pérdida del 0.43% frente al precio de referencia de LSEG del martes.
La economía de México se contrajo en el tercer trimestre en línea con lo que se había estimado preliminarmente, debido a un débil desempeño del sector industrial que opacó una revisión positiva tanto de las actividades agropecuarias como de los servicios.
El PIB cayó un 0.3% frente al periodo abril-junio, según cifras desestacionalizadas divulgadas más temprano este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), confirmando una lectura anticipada proyectada a finales de octubre.
"Hoy, el peso se debilita significativamente, considerando el impulso alcista del dólar y los débiles datos del PIB de México al tercer trimestre del año", dijo Monex en una nota.