Peso mexicano sube levemente tras datos de empleo en EU: ¿A cuánto cotiza?

El peso mexicano se recuperaba de ligeras pérdidas y cotizaba con una leve alza la mañana de este jueves, después de datos que mostraron que Estados Unidos creó más empleos de lo esperado en septiembre.

La moneda mexicana cotizaba en 18.3060 unidades por dólar, con un alza del 0.15% frente al precio de referencia de LSEG del miércoles poco después del dato.

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos dijo más temprano jueves que en septiembre se crearon 119,000 empleos.

Un sondeo entre 76 economistas realizado por Reuters había previsto que la creación de empleo aumentaría a 50,000. La tasa de desempleo subió al 4.4% desde 4.3 por ciento.

El peso se veía presionado más temprano ante el fortalecimiento del dólar por menores expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal en diciembre.