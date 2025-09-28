Oro sube tras dato de inflación EU

El oro subió el viernes, después de que datos sobre inflación en Estados Unidos coincidieron con las expectativas, lo que reforzó las apuestas a que la Reserva Federal podría continuar con los recortes de las tasas de interés este año.

El oro al contado sumó 0.8% a 3,778.62 dólares por onza, tras tocar el martes un máximo histórico de 3,790.82 dólares. El metal subió 2.5% en la semana.

Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre ganaron 1% a 3,809 dólares.

Datos mostraron que el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) de Estados Unidos subió 2.7% interanual en agosto, en línea con las expectativas de los economistas en una encuesta de Reuters.

Según la herramienta CME FedWatch, los inversionistas ven ahora 88% de probabilidades de que se produzca una baja de tasas en octubre y 65% de otra en diciembre.

"Nada de estos datos impedirá que la Fed continúe con otra cautelosa baja de tasas en la reunión de octubre", dijo Tai Wong, operador independiente de metales.

La vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, reiteró el viernes que cree necesarios recortes decisivos de las tasas de interés para evitar que aumenten los problemas en el mercado laboral.

El lingote, considerado un activo de refugio, prospera en un entorno de tasas bajas y en tiempos de incertidumbre tanto geopolítica como económica.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado subió 2.6%, a 46.41 dólares la onza, tocando un pico de más de 14 años. En tanto, el platino subió 2.5%, a 1,568.21 dólares, un máximo en más de 12 años.