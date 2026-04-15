Optimismo lleva al Nasdaq y S&P 500 a máximos

El Nasdaq y S&P 500 alcanzaron un nuevo máximo histórico en la jornada de este miércoles, ya que los inversionistas mantenían la esperanza de que la guerra entre Estados Unidos e Irán terminará pronto y resultados corporativos sólidos.

El S&P 500, de las empresas más valiosas, subió 0.80% a 7,022.93 puntos y el Nasdaq Composite tecnológico subió 1.60% a 24,016.02 unidades, ambos apuntaron niveles no vistos.

Mientras que el Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cedió 0.15% a 48,463.72 unidades.

Con dichos resultados, el Nasdaq y el S&P 500 lograron superar la caída registrada desde que comenzó la guerra en Medio Oriente, con 5.95 y 2.09%, respectivamente.

E inclusive, en su comparación en lo que va del presente año, los índices presentan ganancias, el Dow Jones con 0.83%, el S&P 500 con 2.59% y el Nasdaq con 3.33 por ciento.

Siete de los 11 sectores del S&P 500 cerraron la jornada con pérdidas. Las ganancias fueron lideradas por las empresas de tecnologías de la información (+2.08%) y consumo discrecional (+1.37%). El sector de energía (-2.16%) retrocedió ante las expectativas de paz.

Optimismo entre los inversionistas

“La sesión es totalmente optimista. No se trata solo de un movimiento diario, sino que, al retroalimentarse de las últimas jornadas, el mercado ha mostrado una recuperación excepcional, logrando borrar las pérdidas ocasionadas por el conflicto que dejaron retrocesos significativos en activos financieros como las bolsas europeas y asiáticas.”, aseguró Laura Torres, directora de Inversiones en IMB Capital Quants.

Aseguró que, si se confirma la extensión del alto al fuego o un tono más definitivo sobre la apertura del estrecho, “podríamos ver al Nasdaq buscar su duodécimo día alcista, pero cualquier señal de ruptura en el Estrecho de Ormuz o un endurecimiento de las sanciones secundarias por parte de Bessent podría provocar una toma de beneficios agresiva”.

Dijo que el escenario base es de consolidación alcista, pero con una vigilancia muy alta sobre el nivel de los 7,000 puntos, que ahora actúa como el nuevo piso psicológico global.

Expertos de Banorte aseguraron que “los mercados sumaron otra sesión con balance favorable para algunos activos de riesgo, destacando un nuevo máximo en el S&P 500 y Nasdaq, ante mayor optimismo por un potencial acuerdo de paz en Medio Oriente. A esto también se sumaron resultados positivos en el inicio de la temporada de reportes corporativos”.

Agregaron que, en el frente geopolítico, se reportó que Estados Unidos e Irán están considerando extender el alto al fuego por dos semanas adicionales, dando espacio a negociaciones para un acuerdo que ponga fin a la guerra. En tanto, Israel mencionó que considera alto al fuego con Líbano.

“Este impulso respondió a la confianza de los mercados sobre un posible desenlace favorable del conflicto en Irán, ante la posibilidad de que esta misma semana se reanuden las conversaciones con Estados Unidos”, afirmaron analistas de GBM Research en un reporte.