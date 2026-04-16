Van cercanos a Sheinbaum y Taddei a entrevistas

Por segundo día consecutivo, el Comité Técnico de Evaluación que realiza el proceso de selección de tres nuevas consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE), llevó a cabo el proceso de entrevistas a los 100 aspirantes que pasaron a la siguiente etapa.

Arturo Manuel Chávez López, director de Talleres Gráficos de México, quien obtuvo 99 de 100 aciertos en el examen de conocimientos, fue uno de los aspirantes que acudió este día a su entrevista en la Cámara de Diputados.

El funcionario federal, que es cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que fue su colaborador cuando la mandataria era alcaldesa de Tlalpan, defendió su falta de experiencia en materia electoral al argumentar que coordinó el primer monitoreo que hizo el entonces IFE de los medios de comunicación desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Y que como director general de Talles Gráficos de México, imprime las boletas del próximo ejercicio de participación ciudadana en la Ciudad de México. Además de que ha sido funcionario de casillas como cualquier ciudadano; “entonces, por supuesto que tengo mucha experiencia”.

Por otro lado, Roberto Carlos Félix López, cercano a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei y quien es director Ejecutivo de Organización Electoral de este instituto, sostuvo que la relación que tienen con la titular del INE es profesional.

“Le tengo mucho respeto a la trayectoria profesional de la consejera presidenta del Consejo General del INE. hemos coincidido profesionalmente en otras instituciones y ello no implica otra cosa que una coincidencia laboral y profesional”, sostuvo.

Por otro lado, Félix López, quien dijo pertenecer a la comunidad LGBTTTIQ+, llamó a defender la parte de la autoadscripción de los procesos, al expresar que “son actos de valentía” .

“Al final del día creo que es muy importante generar condiciones de igualdad en estas participaciones, defender los derechos humanos, defender los derechos políticos”, subrayó.