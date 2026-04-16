Alfa gana contrato para obras en estación Observatorio

La Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) adjudicó directamente a Alfa Proveedores y Contratistas un contrato por 880.5 millones de pesos para la construcción de la ampliación de las pasarelas (accesos) norte de la estación Observatorio del tren México-Toluca, así como obras complementarias y de mitigación en la zona. Dicha estación inició operaciones el pasado dos de febrero con su conexión a la estación Santa Fe. En el oficio de asignación, con fecha del pasado 23 de marzo y difundido esta semana, se precisó que el plazo de ejecución es de 236 días naturales, fijando como fecha de inicio el 27 de marzo de y con fecha de término el 17 de noviembre.

La excepción de proceso de licitación pública, argumentó la agencia, se debe a que los trabajos requeridos presentan condiciones técnicas y operativas específicas derivadas de su ejecución en infraestructura existente y en operación, lo que requiere la contratación de una empresa con capacidad y experiencia técnica, legal y financiera comprobada, a efecto de evitar pérdidas o costos adicionales importantes, entre otros servicios públicos o económicos.

Las firmas que participaron en la investigación de mercado requerida como parte de la adjudicación directa fueron: Grupo Kopil, Ingeniería, Diseño y Construcción de Puentes y Estructuras y González Soto y Asociados, todas con propuestas económicas más elevadas.

“La construcción de las pasarelas permitirá integrar la conectividad con el Estado de México, beneficiando aproximadamente a 60,000 usuarios, una vez que se consolide la conexión funcional entre: el tren interurbano El Insurgente (México-Toluca), la línea 1 del Metro y próximamente la línea 12”, explicó la ATTRAPI.

Entre las labores que deberá realizar Alfa Proveedores y Contratistas se encuentran: proyecto ejecutivo, construcción de obra civil y arquitectura, acabados e instalaciones, ambientales y obras complementarias.

Una empresa conocida en CDMX

La experiencia de la empresa en la zona se relaciona con al menos un par de contratos, el primero fue para hacerse cargo de la construcción de la cimentación superficial (zapatas) y superestructura de la estación terminal Observatorio con un monto de 2,880.9 millones de pesos, ganado en licitación pública.

El segundo se relaciona con el proyecto integral para la construcción de complejo Observatorio, que contempla pasarelas subterráneas y elevadas de conexión intermodal, ampliación y remodelación de la estación Observatorio del sistema de transporte Metro y obras complementarios, el cual también fue obtenido en una licitación pública con una oferta de 1,189.7 millones de pesos.

Como parte de su presencia en la Ciudad de México, Alfa Proveedores y Contratistas ha construido infraestructura estratégica para el gobierno, por ejemplo, el Jardín escénico del Bosque de Chapultepec, la obra civil de la línea 12 del Trolebús y la línea 2 del Cablebús. La empresa fue fundada por el ingeniero José Abed, fallecido en 2022, y forma parte de la división Construcción del Consorcio Aristos.

La ATTRAPI informó que la construcción de las pasarelas permitirá integrar la conectividad con el Edomex, beneficiando a 60,000 usuarios, una vez que se consolide la conexión funcional entre: el tren interurbano, la línea 1 del Metro y próximamente la línea 12.