Prohíben pedir en autobús identificación

El Imumi dio a conocer que el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México resolvió que es inconstitucional exigir identificación oficial o comprobar la situación migratoria para adquirir boletos de autobús en el país, al considerar que esta práctica vulnera el derecho al libre tránsito.

La decisión, emitida en el Amparo en Revisión 686/2025, fue impulsada por la Clínica de Derechos Humanos del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM y el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), quienes promovieron el recurso contra disposiciones del Instituto Nacional de Migración (INM).

Según la organización, en su fallo, el Tribunal declaró inconstitucional la política implementada por el INM entre 2019 y 2021, mediante la cual se instruía a empresas de autotransporte a verificar el estatus migratorio de los pasajeros y negar el servicio a quienes no acreditaran una estancia regular en el país.

Las ONG indicaron que, de acuerdo con la sentencia, esta práctica viola el artículo 11 de la Constitución, que garantiza el derecho al libre tránsito, tanto de personas migrantes como de ciudadanos mexicanos. Asimismo, determinó que exigir documentos migratorios constituye un acto de discriminación por nacionalidad, en contravención del Artículo 1° constitucional.

El órgano judicial también subrayó que las empresas de transporte no tienen facultades legales para fungir como autoridades migratorias ni para revisar la situación migratoria de las personas usuarias. Además, precisó que transportar a personas migrantes dentro del territorio nacional no configura el delito de tráfico de personas.

Dicho análisis jurídico advirtió que este tipo de políticas restrictivas ha incentivado prácticas riesgosas, como el uso de rutas clandestinas y redes de tráfico de personas, lo que pone en peligro la vida e integridad de quienes se encuentran en movilidad.

También se informó que, como parte de la resolución, el Tribunal ordenó al INM garantizar que cualquier persona pueda comprar boletos de autobús sin importar su estatus migratorio.