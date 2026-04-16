Artemis II: el nacimiento de un ecosistema comercial de trillones de dólares

El regreso del ser humano a la Luna no es un viaje al pasado, aunque las imágenes de Artemis II evoquen la nostalgia del Apolo 8, la estructura que sostiene este nuevo esfuerzo es radicalmente distinta. Para el doctor Gustavo Medina Tanco, astrofísico y líder en tecnología espacial, estamos presenciando el surgimiento de un ecosistema que transformará la Luna en el "octavo continente" de la Tierra, impulsado por una revolución tecnológica que ha pulverizado las barreras de entrada al espacio.

Más barato, más rápido, más audaz

El motor de esta nueva era es la reutilización de lanzadores, explica Medina a través de su charla "Regresar a la Luna: el futuro de la humanidad en el Espacio". Durante décadas, el acceso al espacio era similar a "comprar un avión transatlántico y destruirlo tras un solo vuelo". Hoy, con cohetes que aterrizan verticalmente para ser usados de nuevo, los costos han caído un factor de 100 y, en algunos casos, hasta mil.

A esto se suma la miniaturización y estandarización. "Antes, el miedo al fracaso obligaba a usar tecnología de tres o cuatro generaciones atrás; era como preferir un iPhone 8 sobre un iPhone 14 por temor a que falle", explica Medina Tanco. Hoy, la reducción de costos permite una mayor tolerancia al error. Si una misión cuesta 100 veces menos, se pueden probar ideas innovadoras: si falla la primera, se intenta una cuarta o quinta vez, y el proceso sigue siendo más rentable y rápido que el modelo tradicional.

Esta democratización ha desplazado el centro de gravedad de las grandes agencias gubernamentales hacia las startups y la academia. La innovación, según el especialista, crece de forma exponencial con el número de mentes trabajando en el problema. Mientras que en las misiones Apolo las empresas eran meras contratistas de tornillos, en la era Artemis son las empresas las que deciden qué hacer, cómo venderlo y cómo generar servicios orbitales independientes.

La infraestructura del mañana

Lo más revelador es que la economía lunar no se limitará a la superficie de nuestro satélite, sino que comienza en la órbita terrestre con el In-Orbit Servicing (servicios en órbita). Por ejemplo, gasolineras espaciales, ya que los satélites que hoy se descartan por falta de combustible podrán ser recargados; fábricas en microgravedad, donde empresas como Varda Space o Axiom Space ya trabajan en la manufactura de medicamentos biotecnológicos y nanomateriales de alto valor que solo pueden producirse sin la interferencia de la gravedad terrestre; o el upgrade de hardware, es decir, robots capaces de cambiar procesadores o mejorar componentes de naves en pleno vuelo, extendiendo su vida útil indefinidamente.

Uno de los proyectos más ambiciosos para 2035 es la producción de energía solar espacial. Al capturar luz solar 24/7 sin la interferencia de la atmósfera y transmitirla a la Tierra mediante microondas, se podría alcanzar la meta de "huella de carbono cero". "Quien controle este negocio de 8 trillones de dólares, controlará el futuro de la civilización", advierte el también responsable del laboratorio de Instrumentación Espacial del Departamento de Físicas de Altas Energías en la UNAM.

Nuevos problemas ¿de quién es la Luna?

El doctor Medina Tanco hace un alto ante tantos avances para además plantear uno de los cuestionamientos más importantes. Mientras la actividad económica crece alrededor del camino espacial, las preguntas sobre soberanía y propiedad privada se vuelven cada vez más urgentes, ¿qué tenemos hasta hoy?

Soberanía: El Tratado del Espacio Exterior de 1967 prohíbe que cualquier nación se apropie de la Luna. Sin embargo, los Acuerdos de Artemis introducen el concepto de "zonas de seguridad" para proteger las operaciones mineras y científicas.

Propiedad Privada: Aunque un Estado no puede ser dueño del suelo lunar, existe un consenso creciente (apoyado por leyes en EE. UU. y Luxemburgo) de que las empresas sí pueden ser dueñas de los recursos extraídos (como el agua o los metales).

Disputas: El marco legal aún es frágil. No existe una autoridad central que asigne derechos u obligaciones, lo que convierte a la Luna en una frontera jurídica donde la cooperación internacional será la única forma de evitar conflictos.

La Luna vs. Marte

A pesar del entusiasmo de figuras como Elon Musk por colonizar Marte, Medina Tanco es pragmático: la Luna es el objetivo económicamente viable. Mientras que a la Luna se llega en siete días, un viaje a Marte requiere 21 meses de altísimo riesgo. Además, Marte carece de un modelo de negocio claro. "Si quieres producir una botella de plástico en Marte, necesitas toda una cadena industrial que no existe, y no hay hidrocarburos porque no hubo dinosaurios", señala con ironía.

Para que una colonia sea sostenible, debe producir algo que la Tierra quiera comprar. La Luna ofrece minería de helio-3, agua para combustible y una plataforma para ciencia avanzada; Marte, por ahora, solo ofrece "Torres Eiffel hechas de tierra roja" que nadie pagaría.

Un nuevo continente en el horizonte

Ir a la Luna hoy es equivalente a la llegada de Colón a América en 1492. En aquel entonces, nadie en Europa imaginaba el potencial del nuevo continente; estaban demasiado ocupados con sus guerras locales. Aquellos que no vieron el cambio, como las potencias comerciales de Génova o Venecia, se convirtieron en museos.

Hoy, la Luna —con una superficie similar a la de África— se suma a la esfera de influencia humana. Artemis II es el primer paso de una transición donde dejaremos de ser visitantes para convertirnos en habitantes de un sistema Tierra-Luna interconectado por una LunaNet (la internet del sistema solar) y una economía que apenas estamos empezando a dimensionar, concluye el especialista.