Aprueban 50% de ciudadanos gestión de sus gobernadores en el tercer mes del año

En marzo pasado, cinco de cada 10 (50.6%) de los ciudadanos aprobaron en promedio el trabajo de sus gobernadores, gobernadoras y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, el mayor puntaje alcanzado durante el primer trimestre del año.

De acuerdo con el Ranking Mitofsky Capítulo: gobernadores y gobernadoras de México, medición mensual sobre aprobación ciudadana realizada para El Economista, 23 mandatarios fueron mejor calificados respecto de febrero previo y nueve cayeron.

Del total de los que aumentaron su nivel de aprobación comparado con el mes anterior, 14 son de Morena, los cuatro que pertenecen al PAN, los dos del PRI, los dos de MC y el único del PVEM; todos los que bajaron su calificación son del partido oficial.

Solamente tres gobernadores (Querétaro, Quintana Roo y Aguascalientes) registraron aprobación “sobresaliente” —más de 60 puntos porcentuales—; 16, “alta” —de 50 a 59.9%—; diez, “media”—de 40 a 49.9— y tres, “baja”, menos de 40 puntos.

Nota metodológica: Encuesta realizada a: 59,548 mexicanos mayores de 18 años con dispositivos móviles inteligentes con acceso a Internet.