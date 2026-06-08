Nasdaq y S&P 500 suben tras recuperación de tecnológicas

Los principales índices estadounidenses finalizaron mixtos el lunes, con el Nasdaq liderando las ganancias impulsado por las acciones de tecnológicas y fabricantes de semiconductores luego de la venta masiva de posiciones de la semana pasada.

El Nasdaq Composite, de fuerte peso tecnológico, subió 0.86% a 25,929.66 puntos y el S&P 500 avanzó 0.30% a 7,405.62 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones retrocedió 0.16% a 50,785.52 puntos y acumuló dos sesiones con pérdidas.

Las acciones de chips y otras tecnológicas relacionadas a la inteligencia artificial (IA) repuntaron, recuperandose de la caída del viernes que de acuerdo con información de Reuters borró más de 1 billón de dólares en valor de mercado.

El índice de semiconductores de Filadelfia (SOX) subió 5.61% a 12,906.70 enteros, tras caer más de 10% el viernes. El sector de tecnología de información subió 1.47% y lideró las ganancias entre los 11 sectores del S&P 500.

“Parece que los inversionistas están aprovechando la caída de las grandes tecnológicas para comprar a buen precio”, dijo Rick Meckler, socio de Cherry Lane Investments. “Lo que suele ocurrir después es que los analistas vuelven a recomendar las compras”.

Baja la tensión

Los inversionistas también sintieron alivio después de que Israel e Irán anunciaron un cese a los ataques tras un llamamiento del presidente estadounidense Donald Trump al alto al fuego.

“Las bolsas estadounidenses se mantienen apoyadas por la fortaleza de la economía, mejores expectativas de utilidades y el liderazgo de emisoras ligadas a inteligencia artificial. No obstante, el mercado seguirá siendo más selectivo y exigirá que el crecimiento de ingresos y utilidades acompañe las valuaciones”, escribieron analistas de Actinver en un reporte.

Señalaron que, en adelante, la atención del mercado estará puesta en el frente geopolítico, particularmente en la evolución del conflicto en Medio Oriente. Además, el mercado aguarda los datos de inflación al consumidor y al productor en Estados Unidos, que se publicarán el miércoles y jueves, respectivamente.

Las acciones de Marvell Technology subieron 9.63%, ya que el fabricante de chips se prepara para incorporarse al índice S&P 500 antes del inicio de la sesión bursátil del 22 de junio.

Las acciones de Apple retrocedieron al final de la jornada y terminaron con una caída de 1.88%, a pesar de que la compañía presentó una serie de mejoras de IA para Siri en su Conferencia Mundial Anual de Desarrolladores.

Tesla subió 4.59% luego de que J.P. Morgan mejoró su recomendación de “infraponderar” a “neutral”, destacando que el valor de la empresa se apoya cada vez más en su apuesta por la conducción autónoma y la robótica, más que en sus ganancias inmediatas.

El viernes el mercado espera atento la salida de SpaceX a Bolsa.