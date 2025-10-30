Meta se desploma más de 10% tras reporte de 3T y aumento del gasto en IA

Las acciones de Meta, la matriz de Facebook, que cotizan en Wall Street apunta un descenso de más del 10% en la jornada de este jueves.

La caída se da luego de la firma anunciará que aumentará su inversión para acelerar su infraestructura de inteligencia artificial y avanzar hacia la superinteligencia el próximo año.

Los títulos de la empresa tecnológica caen un 10.39% y se venden en 674.94 dólares cada una y se encamina a registrar su peor cierre desde el 24 de abril de 2024, cuando retrocedió 10.56 por ciento.

El retroceso implicaría su precio más bajo desde el 2 de junio cuando cerró en 670 dólares.

La firma encabezada por Mark Zuckerberg dio a conocer sus cifras al 3T25, las cuales presentaron un crecimiento a nivel de ingresos de 26.3%, pero una caída en ganancias por acción (EPS por sus siglas en inglés) de 86.3%, lo que implicó un EPS de 1.05 dólares contra 8.43 dólares estimado por el consenso.

“Meta anunció que elevará su gasto de inversión de forma considerable en 2026 para acelerar su infraestructura de inteligencia artificial y avanzar hacia la superinteligencia”, aseguran analistas de GBM Reserch.

Añadieron que la compañía también aumentó su guía de gasto de inversión para 2025 a un rango de 70,000 a72,000 millones de dólares, desde una proyección previa de 66,000 millones.

“Si bien sus ingresos del tercer trimestre crecieron 26%, los costos avanzaron 32%, lo que presionó los márgenes. Zuckerberg defendió el enfoque de inversiones agresivas en centros de datos para estar preparados ante escenarios optimistas en IA”, agregaron.