McDonald's ganó un 1% más en el tercer trimestre hasta los 2,278 millones de dólares

La cadena estadounidense de restaurantes de comida rápida McDonald's cerró el tercer trimestre de 2025 con un beneficio neto de 2,278 millones de dólares, lo que supone un avance del 1% respecto al mismo periodo del año anterior, según reveló la compañía.

La facturación de la multinacional sumó 7,078 millones de dólares, un 3% más que un año antes en cifras absolutas, mientras que en datos comparables, esto es obviando el tipo de cambio y las variaciones del perímetro contable, el crecimiento fue del 3.6 por ciento.

Los ingresos de McDonald's procedentes de las comisiones y tasas cobradas a los franquiciados avanzaron 7%, hasta los 4,363 millones de dólares, mientras que los de los restaurantes operados por la propia empresa disminuyeron 3%, a 2563 millones de dólares.

De este modo, en los primeros nueve meses de 2025, la cadena de restaurantes contabilizó un beneficio neto de 6,399 millones de dólares y una cifra de negocio de 19,876 millones de dólares, lo que implica una mejora del 3% y del 2%, respectivamente.

Chris Kempczinski, presidente y consejero delegado de McDonald's, defendió que los resultados publicados muestran la capacidad de la empresa "para generar un crecimiento sostenible incluso en un entorno desafiante".