Futuros de la soya en Chicago alcanzan máximos de un mes

Los futuros de la soya en Chicago alcanzaron su nivel más alto en un mes por el optimismo antes de las conversaciones entre Estados Unidos y China, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que creía que Pekín aceptaría un acuerdo comercial y volvería a comprar soya estadounidense.

Los futuros del maíz y el trigo siguieron los pasos al alza de la soya, pero la abundante oferta de ambos cultivos frenó las subidas.

La soya de noviembre CBOT subió 12.5 centavos, a 10.32 dólares por bushel, tras alcanzar los 10.3375 dólares, el nivel más alto del contrato desde el 19 de septiembre.

El maíz para diciembre CBOT subió 1 centavo, a 4.2350 dólares el bushel, y el trigo para el mismo mes ganó 1.25 centavos, a 5.05 dólares el bushel.

La soya subió antes de la reunión de Trump con el presidente chino Xi Jinping en Corea del Sur a finales de mes. Trump dijo el domingo que China quería comprar soya "al menos en la cantidad de antes" y que creía que se alcanzaría un acuerdo sobre el grano.

"El mercado sólo quiere creer que tal vez algo positivo salga de esto", dijo Don Roose, presidente de U.S. Commodities.

"Los fondos han dejado de intentar presionar al mercado de futuros de soya", agregó.

China no importó soya de Estados Unidos en septiembre, la primera vez desde noviembre de 2018 en que los envíos cayeron a cero, con los compradores chinos recurriendo a los suministros sudamericanos durante la guerra comercial con Estados Unidos.