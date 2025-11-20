Esentia debuta en BMV a un precio por debajo de rango

Esentia Energy, una compañía que comercializa gas natural en México, concretó su debut en la Bolsa Mexicana de Valores con el objetivo de financiar su expansión, colocando el total de los papeles planeados pero a un precio inferior al previsto.

La empresa obtuvo en total 8,370 millones de pesos (456 millones de dólares) en la oferta primaria, mientras que su accionista principal, Partners Group, recabó 1,710 millones (93 millones de dólares) con la parte secundaria. Estas cantidades representan 26% menos que lo planteado. En conjunto las oferta primaria y secundaria totalizaron 10,080 millones de pesos, cuando la expectativa inicial era de 13,664 millones.

En el prospecto de colocación se planteó un rango que iba de los 50 a los 71 pesos, no obstante, debutó a 45 pesos, 16 pesos por debajo del punto medio marcado en 61 pesos.

Esentia, cuya clave de pizarra para operar es 'ESENTIA', vendió en total 186 millones de acciones nuevas y su accionista vendedor 38 millones, para sumar 224 millones, cantidad en línea con lo planteado previo a la operación. Tras la oferta el número total de acciones de la empresa, que opera un sistema privado de gasoductos interconectados de 1,800 kilómetros, subió 53% para quedar en 534 millones.

Eso le da una capitalización de mercado inicial de 24,030 millones de pesos.

Más grande que muchas del IPC

Con esa capitalización Esentia no alcanza un lugar entre las 50 emisoras más grandes del mercado mexicano, no obstante, rebasa el valor de algunas del S&P/BMV IPC, como la firma de productos de cuidado personal Genomma Lab (19,481 millones de pesos) o la propia BMV (19,811 millones).

En su primer día de cotizaciónon la nueva emisora concluyó en 46.03 pesos, un alza de 2.3% respecto de su precio de colocación. Se intercambiaron 200,246 títulos y el precio alcanzó un máximo de 50.01 pesos (alza de 11.13%).

Aún quedan pendientes 33.6 millones de instrumentos pertenecientes a la opción de sobreasignación que forman parte de la oferta secundaria y con los que Parters Group podría obtener 1,512 millones de pesos adicionales.

Con su debut en Bolsa la compañía puso en manos del público inversionista 42% de su capital, proporción que podría llegar a 50% tras el ejercicio de la sobreasignación. En tanto, la tenencia accionaria de Parters Group, una firma global de capital privado que administra más de 150,000 millones de dólares en activos, pasó de 100 a 55%, y podría bajar a 47% con la venta completa de la sobreasignación.

La Oferta Pública Inicial de Esentia sucedió tanto en México como en el mercado internacional, solo que en proporciones distintas a lo planeado. En México fueron colocadas 32% de las acciones de la oferta global, mientras que en el extranjero se vendió el 68% restante.

El aterrizaje de la compañía, que se ubica entre los cinco principales importadores privados de gas natural del país, representa la tercera acción nueva en el mercado local acompañada de una oferta pública en 2025, luego de las operaciones concretadas por la inmobiliaria industrial Fibra Next y la aerolínea reestructurada AeroMéxico.