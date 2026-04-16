Crudo subió por dudas en conversaciones de paz

Los precios del petróleo subieron el jueves ante el escepticismo de que las próximas conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán puedan resolver las interrupciones en el suministro de energía de Medio Oriente.

Los futuros del Brent subieron 4.46 dólares, o 4.70%, a 99.39 dólares el barril. Los del West Texas Intermediate (WTI) estadounidense ganaron 3.40 dólares, o 3.72%, a 94.69 dólares el barril. La mezcla mexicana de exportación avanzó 4.27% o 3.79 dólares, a 92.6 dólares por barril.

“Seguimos mostrándonos escépticos ante una posible solución inmediata a esta guerra”, declaró John Evans, analista del Mercado Petrolero de PVM. “Cualquier titular es válido y siempre hay una respuesta”, destacó.

Los negociadores han rebajado sus expectativas de un acuerdo integral y, en su lugar, buscan un memorándum provisional para evitar un retorno al conflicto. Ambos países estaban considerando regresar a Pakistán para mantener nuevas conversaciones tan pronto como el fin de semana.

Por el contrario, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Estados Unidos está muy cerca de un acuerdo con Irán, una declaración que ya había hecho anteriormente. Los precios del petróleo apenas reaccionaron a sus declaraciones.

Los analistas de ING estiman que el cierre del estrecho ha interrumpido el flujo de aproximadamente 13 millones de barriles de petróleo diarios.

“Por el momento, no hay bombardeos, pero la cantidad de barcos que logran atravesar no es mejor que antes del bloqueo estadounidense, lo que aumenta la demanda mundial de las existencias que finalmente llegaron a Estados Unidos esta semana”, dijo Scott Shelton, analista de TP ICAP.