Crudo sube tras suspensión de operaciones de un puerto ruso

Los precios del petróleo cerraron con un alza de más de 2% el viernes, luego de que el puerto ruso de Novorossiisk suspendiera las exportaciones de crudo tras un ataque con drones ucranianos que impactó un depósito petrolero en el centro energético, lo que avivó la preocupación por el suministro.

Los futuros del crudo Brent cerraron con un alza de 1.38 dólares, o 2.19%, a 64.39 dólares por barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate cerró con un alza de 1.40 dólares, o 2.39%, a 60.09 dólares por barril. La mezcla mexicana de exportación sumó 1.36 dólares, o 2.43%, a 57.32 dólares el barril

En la semana el Brent subió 1.19%, el WTI 0.57% y la mezcla mexicana ganó 0.90 por ciento.

El ataque del viernes dañó un barco en el puerto, bloques de apartamentos y un depósito petrolero en Novorossiisk, e hirió a tres miembros de la tripulación del buque, dijeron funcionarios rusos

"El ataque a esa terminal rusa fue enorme y parece haber tenido un mayor impacto que los ataques anteriores", dijo Phil Flynn, analista sénior de Price Futures Group.

Puerto exportador clave

El puerto ruso de Novorossiisk suspendió las exportaciones de petróleo, equivalentes a 2.2 millones de barriles diarios, o el 2% del suministro mundial, y el monopolio de oleoductos Transneft suspendió los suministros de crudo al puerto, según informaron dos fuentes de la industria a Reuters.

"La intensidad de estos ataques ha aumentado; son mucho más frecuentes. Eventualmente, podrían atacar algo que cause una interrupción duradera", dijo Giovanni Staunovo, analista de Materias Primas de UBS.

Ucrania dijo el viernes que atacó por separado una refinería de petróleo en la región rusa de Saratov y una instalación de almacenamiento de combustible en la cercana Engels durante la noche.

Los inversionistas están observando el impacto de las sanciones occidentales en el suministro de petróleo ruso y los flujos comerciales.

Gran Bretaña emitió el viernes una licencia especial que permite a las empresas continuar trabajando con dos subsidiarias búlgaras de la petrolera rusa sancionada Lukoil, ya que el gobierno búlgaro tomó el control de los activos

Estados Unidos impuso sanciones que prohíben los acuerdos con las compañías petroleras rusas Lukoil y Rosneft después del 21 de noviembre como parte de los esfuerzos para llevar al Kremlin a las conversaciones de paz sobre Ucrania.