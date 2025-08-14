Consejero de Diablos Rojos aumenta su participación en acciones del equipo

Diablos Rojos del México, el primer equipo de béisbol profesional en cotizar en el mercado de valores mexicano, dijo que uno de los miembros del consejo de administración aumentó el miércoles su participación en la emisora a través de una compra de acciones.

En la operación, cuyo porcentaje no fue especificado, pero que sucedió en el día en el que más acciones de los Diablos se han comerciado --772,123-- desde su el debut en enero, participó uno de sus inversionistas que quería reducir su interés en la empresa para aumentar su liquidez. Esa cantidad de acciones representa el 1.2% de títulos en circulación.

"La sociedad tiene conocimiento de que un inversionista buscaba disminuir su participación en la emisora e incrementar su liquidez, operación en la que un consejero participó", dijo Diablos Rojos del México en un comunicado.

El empresario Alfredo Harp Helú y su familia son los dueños de control de la compañía, con el 88.8% de las acciones al momento del debut del equipo como empresa pública. De acuerdo con el último informe anual, los únicos dueños con un interés superior a 10% son el propio Harp Helú y su hija, Silvia Sisset Harp Calderoni.

María Isabel Grañén, Santiago Harp Grañén --esposa e hijo de Alfredo Harp--; Fernanda y Daniela Narchi Harp --nietas--, así como Carlos Felipe Levy, son los otros consejeros patrimoniales de los Diablos.

Las acciones del equipo de béisbol subieron 0.6% en la jornada del miércoles en el mercado bursátil local, al operar en 21.75 pesos por acción. En la sesión del jueves los títulos se mantienen sin variación.