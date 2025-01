Harp Helú: Diablos Rojos en Bolsa es mi legado

Alfredo Harp Helú recordó su pasado como corredor de bolsa el día que Diablos Rojos del México se enlistó en la Bolsa Mexicana de Valores. En la presentación dentro del Centro bursátil realizó la campanada y gritó “Diablos a 1,650 pesos por acción” y usó terminologías propias del mercado como “mi palabra es mi compromiso”, tal como solía hacerlo entre 1970 a 1990, periodo en el que se inició como socio fundador de la casa de bolsa Acciones y Valores de México (Accival) y terminó como presidente de la BMV.

Sonó la campanada y los logos e imágenes del equipo aparecieron en todo momento dentro del recinto. Marcos Martínez Gavica, presidente del Consejo de Administración de la Bolsa, oficializó el suceso acompañado por Alfredo, su familia e invitados especiales como Robinson Canó (Jugador Más Valioso de la LMB 2024). Se informó también que serán 624, 255 acciones en su serie O y 1000 acciones en su serie A.

Diablos Rojos del México es una historia de 84 años y 17 campeonatos de Liga Mexicana de Beisbol, sumando en el 2024 su primer título de la franquicia en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Actualmente, la familia Harp construye un nuevo estadio, que será la casa de los Guerreros de Oaxaca y se espera su inauguración en el 2026. Alfredo Harp atendió tres preguntas de El Economista durante la conferencia con medios.

--¿Entrar al ecosistema bursátil representa parte de tu legado familiar?

--“Invito a que se continúe trabajando por México y a mis casi 81 años, claro que espero que esto lo continué mi familia. Santiago el Vicepresidente de Diablos Rojos ya fue el ejecutivo del año. Yo estaba paseando cuando él preparaba a los equipos y campeonatos. Sí es mi legado, a mi familia y a los colaboradores que no son de mi familia, son amigos y hermanos todos”.

El Museo de la Bolsa (Mubo) dentro del Centro bursátil destaca imágenes y semblanzas del empresario Alfredo que desde 1966 ya era socio suscriptor y aspirante a ser socio en Bolsa.

Personalmente recordó: “en 1968 compré acción y representaba lo que se llamaba ‘agente de Bolsa’. En 1970 me nombraron Comisario de la Bolsa y unos años después, llegó Roberto Hernández como presidente del Consejo, después fui Vicepresidente de la Bolsa con Manuel Somoza Alonso como presidente. Me tocó concluir este inmueble, donde lo importante era conseguir el dinero para terminarlo”.

--¿Cómo este paso ayuda a crecer en experiencias deportivas como lo fue con el juego promovido de Yankees?

--“Vale la pena, aquí hay medios de comunicación de todo el mundo, por supuesto que tenemos algo que ver porque no es lo mismo tener nada más el estadio de la CDMX como una maravilla a la que vienen los equipos de Grandes Ligas, y se fascinan del equipo, sino que también buscan tener las comodidades para volver a invitarlos. Nos abrimos a todos los deportes y en especial, al beisbol. Espero tener a Yankees en los próximos años o a quien sea. Siempre me levanto a ver qué pasa en el beisbol de México y el mundo. Traer más equipos en beneficio de los fans mexicanos”.

Desde hace 12 años, Alfredo Harp se convirtió en accionista de 10% de las acciones los Padres de San Diego. Ahora, coloca a Diablos como el tercer equipo de beisbol en la región en el mercado bursátil, como Atlanta Braves y Toronto Blue Jays.

--¿Qué beneficio le da la Bolsa a Diablos Rojos al ser el tercer equipo de la región que se enlista?

--“Aquí sí voy a recordar lo que pasé. Hay acciones preferentes, preferentes-participantes, preferentes- convertibles, opciones. Todo eso, según el momento y las necesidades que tenga Diablos lo vamos a aprovechar”.

Sobre las crisis globales y económicas comentó: “les recuerdo que he estado en seis décadas del mercado accionario. Pasé, por ejemplo, los hechos en Tlatelolco en 1968, la devaluación del peso en 1970, la crisis de 1976 y la nacionalización de la banca en 1982.

“Siempre salimos fortalecidos como casas de bolsa, eso lo he aplicado en todos mis proyectos. Ahora me toca jugar como empresario, emisor. Me han preguntado por qué no me esperé a que fuera más grande, por lo pronto, entro en este nuevo sistema de inscribirse y empezar a operar. Crecer de manera nacional e internacional”.

