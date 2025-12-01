Cobre alcanza máximo histórico mientras el oro y la plata también suben

Los precios del cobre alcanzaron nuevos máximos el lunes, ya que el mercado se centró en los planes de las fundiciones de China para reducir la producción el próximo año, y un dólar más débil también reforzaba el sentimiento positivo, dijeron los operadores.

El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subió 0.6%, a 11,255 dólares la tonelada, luego de tocar un máximo histórico de 11,334 dólares más temprano. En lo que va de año, los precios de este metal utilizado en los sectores de la energía y la construcción han subido 30 por ciento.

Las principales fundiciones de cobre de China reducirán su producción más de 10% en 2026, para contrarrestar el exceso de capacidad del sector, que ha provocado una distorsión cada vez mayor de las tarifas de procesamiento del concentrado de cobre, según un proveedor chino de información de mercado.

“La atención sigue centrada en el endurecimiento de la disponibilidad de cobre tras las reuniones del sector la semana pasada en Shanghái, donde mineros, fundidores y operadores reiteraron su preocupación por las interrupciones en las minas y las difíciles negociaciones sobre el suministro de mineral”, dijo Britannia Global Markets en una nota.

Parte de la razón de la escasez de suministros son los grandes volúmenes de cobre enviados a Estados Unidos debido a los gravámenes a las importaciones del metal que siguen en revisión.

En general, los metales industriales se veían favorecidos por la caída de la divisa estadounidense, que abarata los metales que cotizan en dólares para los compradores con otras monedas.

Entre otros metales básicos, el aluminio en la LME subió 0.8%, a 2,891 dólares, el zinc ganó 1.4%, a 3,097 dólares, el plomo sumó 1% a 2,001 dólares, el estaño avanzó 0.1%, a 39,200 dólares y el níquel cedió 0.5% a 14,910 dólares la tonelada.

Oro y plata también en máximos

Los precios del oro subieron el lunes a un máximo de seis semanas, apoyados por las crecientes expectativas de recortes de las tasas de interés en Estados Unidos y una caída del dólar, mientras que la plata alcanzó un máximo histórico antes de datos económicos clave de Estados Unidos.

El metal precioso al contado subió 0.3% este lunes, a 4,241.27 dólares la onza, su nivel más alto desde el pasado 21 de octubre.

Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero cerraron con un alza del 0.5% a 4,274.80 dólares.

La plata subió 3.8%, hasta los 58.57 dólares por onza, tras alcanzar un máximo histórico de 58.83 dólares. El metal blanco ha subido más del 100% en lo que va del año.