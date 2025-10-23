Bolsa mexicana sube por segundo día; Becle se dispara más de 13% tras reporte trimestral

Las bolsas de valores de México cerraron con avances por segunda jornada consecutiva este jueves. Los índices locales subieron, impulsados por reacciones a reportes trimestrales que apoyaron acciones en el índice, como las de la empresa de bebidas Becle.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, subió 0.33% a 61,511.95 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), subió 0.37% a 1,226.87 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con ganancias. Destacó Becle, que produce el tequila José Cuervo, con una mejora de 13.08% a 23.86 pesos, a 23.86 pesos, seguida por la cementera GCC, con 4.50% más a 169.61 unidades.

Las acciones de Becle subieron tras informar un reporte estable, con caídas en las ventas de los mercados estadounidense y canadiense, pero con un sólido aumento de 24% en México. Alsea bajó 3.58% a 52.01 pesos tras presentar cifras por debajo de lo esperado.

Los inversionistas se mantienen atentos a la temporada de reportes trimestrales. Hoy destacó el reporte del gigante Grupo Televisa, que informó después del cierre sobre una disminución de sus ingresos, pero con sólidos crecimientos en márgenes de rentabilidad.