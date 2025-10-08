Bolsa mexicana sube con fuerza tras una racha de tres jornadas con pérdidas

Las bolsas de valores de México cerraron con avances las negociaciones de este miércoles. Los índices accionarios locales subieron con fuerza tras una racha de tres caídas consecutivas, mientras los inversionistas asimilaban las actas de reunión de la Reserva Federal.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanzó 1.12% a 60,888.56 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), subió 0.92% hasta 1,217.94 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Destacó el avance de Peñoles, con 5.06% a 797.29 pesos, seguido por el de la aseguradora Quálitas, con 3.71% más a 175.95 pesos, y Grupo México, que sumó 2.28% con 141.36.

La bolsa mexicana subió después de haber registrado una racha de tres caídas, entre ellas su segundo mayor descenso en lo que va de 2025, el lunes, cuando los títulos de Grupo México perdió 15% de su valor en respuesta a sus planes para adquirir el banco Banamex.