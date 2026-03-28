CDMX y el Valle de México resentirán madrugada friolenta de hasta 0 grados este domingo 29 de marzo

Aunque la temperatura ha comenzado a subir en la mayor parte de México, la masa de aire polar asociada al frente frío número 42 genera amaneceres y noches frías en el norte, noreste, centro y oriente del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Para este domingo 29 de marzo, se prevén temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius en zonas altas de Chihuahua y Durango; de -5 a 0 grados Celsius con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruzy Oaxaca, y de 0 a 5 grados en zonas montañosas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán y Ciudad de México.

Debido a las bajas temperaturas se recomienda a la población tomar medidas preventivas como abrigarse e hidratarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura, poner especial atención a enfermos crónicos, niños y adultos mayores.

El SMN precisó que estas condiciones se desplazarán sobre la vertiente del golfo de México, un canal de baja presión en el sureste mexicano, la corriente en chorro subtropical, una vaguada en altura sobre la porción occidental de la República Mexicana, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México e inestabilidad atmosférica.

Por otro lado, una vaguada en altura sobre la porción occidental de la República Mexicana, canales de baja presión sobre el interior del país, ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México e inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en estados del oriente, sur y sureste del país; y con posible caída de granizo en estados del norte, occidente y centro del territorio nacional; pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua y Durango.

Noroeste de México sufrirá por el calor

A pesar del ingreso de aire frío, el ambiente caluroso no desaparecerá. Una circulación anticiclónica mantendrá temperaturas altas en gran parte del país, especialmente en el occidente y sur.

Durante el fin de semana se prevén temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados en zonas de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Guerrero y otras entidades, mientras que en amplias regiones se mantendrán valores de 35 a 40 grados.